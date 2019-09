Portazo de Abascal a la posibilidad de integrar a Vox en España Suma y la califica de “trampa de propaganda”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado este jueves la integración de su partido en la coalición España Suma anhelada por el PP, por considerarla una "trampa de acción de propaganda" diseñada para una nueva convocatoria electoral, que además tiene como objetivo "matar a Vox".

Abascal ha recalcado en una entrevista en EsRadio que en su formación están "preparados" para llevar a cabo una labor de "oposición frontal", en el caso de que fructifique un pacto de Gobierno liderado por los socialistas, y también para "afrontar nuevas elecciones" si se da este desenlace. Reconoce que este sería una "segunda oportunidad para evitar que gobierne el frente popular", el "peor de los escenarios".

Y en esa situación, Vox no se presentaría conjuntamente con el PP y Ciudadanos, en el hipotético caso que los de Albert Rivera aceptaran la oferta del PP, porque su mensaje "desafía la corrección política", algo que esas dos formaciones, a su juicio, no hacen. "Nosotros somos muy diferentes de ellos, pero no caemos en trampas de acciones de propaganda, como es España Suma", ha dicho, tras instar al PP a "ponerse de acuerdo entre ellos en primer lugar".

Abascal ha recordado que tanto la portavoz parlamentaria del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, como algunos de los varones del partido, entre ellos el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, "ya descartan a Vox en esa operación". Con todo, el líder de Vox no cree que este escenario vaya a ser el definitivo, porque no ve que haya una "dificultad para pactar" entre el PP, Ciudadanos y el PSOE: "Se han puesto de acuerdo para blindar leyes de memoria histórica y de género en Murcia", ha dicho.

Razón por la cual, según Abascal, también pueden ponerse de acuerdo a nivel nacional "para evitar un Gobierno con comunistas y separatistas".