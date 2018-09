¿Por qué no es seguro un sistema de medición de plagio en una tesis?

Desde Moncloa, aseguran que la tesis de Pedro Sánchez ha superado los análisis de plagio de Turnitin y Plagscan, dos sistemas informáticos que permiten buscar coincidencias entre textos. Pero esos resultados, según la web de los propios sistemas consultados, no despejan la duda en el caso de la tesis de Sánchez porque comparan la tesis, únicamente, con los textos que obran en sus bases de datos. Por tanto, tal como Turnitin afirma en su propia web, esos informes se refieren únicamente a las coincidencias, pero en ningún caso a plagio. Entre otras cosas, porque teniendo miles de textos en su base de datos y pudiendo acceder a otros que figuran en páginas fiables de internet no pueden comparar una tesis con otros textos de los que no disponen en las bases que utilizan o que no han sido publicados en su totalidad en internet, como es el caso de los informes internos que presuntamente habría plagiado Sánchez y que no aparecen, siquiera, en las web de los ministerios correspondientes. Por ello, no pueden aparecer en la base de datos de los sistemas aludidos por Moncloa.

“Turnitin no revisa si hubo plagio en un trabajo- aseguran en la web de ese sistema-. Sí compararemos el trabajo de un estudiante con nuestra base de datos y, si hay casos en los que la redacción del estudiante es similar o coincide con alguna de nuestras fuentes, los marcaremos para que sean revisados”,asegura. Turnitin, lo explica claramente: “La entrega de textos que se hace a Turnitin genera un Reporte de similitud. Este informe es el resultado de una comparación entre el texto de la entrega y los objetivos de búsqueda seleccionados para el ejercicio”. .

Desde Moncloa afirman que la tesis de Sánchez, ha presentado un 13% de coincidencias en Turnitin, pero desde la web de Turnitin dejan claro que “los índices obtenidos no reflejan la evaluación que Turnitin hace respecto de si un trabajo fue plagiado o no. Los Reportes de similitud simplemente son una herramienta que ayuda al instructor a encontrar fuentes que contienen texto similar a los trabajos entregados”.

Otro tanto ocurre en el caso de Plagscan, al que también alude Moncloa, y que en su web especifica que hay que seleccionar los documentos que se desea comprobar, pudiendo, por tanto, seleccionarlos de manera fraccionada.