¿Por qué si España no vive del gas de Rusia le está afectando tanto en la subida del precio de la luz?

¿Verdad que te has hecho esta pregunta? No entiendes por qué España, aún sin depender del gas ruso, sufre tanto en la subida del precio de la luz. Jorge Morales ha resuelto a COPE esta duda. Y con su explicación, ahora comprendemos el motivo por el que se produce esa subida en la luz pese a no tener esa dependencia del gas de Rusia. "Lo que nos afecta no es la garantía del suministro, que esa no corre peligro, sino en el precio. Y esto, a su vez, nos afecta, porque el mercado del gas es internacional. Todo lo que Rusia deje de inyectar a través de sus tuberías al centro de Europa provoca que esos países tengan que comprarlo por barco, entrando por otro sitio. El problema, por tanto, es un problema de precio y no de gas".

"Todo depende de lo que haga Rusia con el gas. Desde que empezó la invasión, de hecho, incrementó los flujos de gas en sus cuatro rutas. Entonces si esto sigue así el mercado tenderá a bajar. De hecho, en los últimos días ha descendido. Está cotizando a 150, y se encuentra en la mitad de los máximos registrados. El mercado no ve riesgos de que se produzca un corte de suministro".

Europa es muy dependiente del gas ruso y no puede cambiar de suministrador así como así. Por ello, nos veríamos abocados a restricciones. No en España, que tenemos muy dosificado el suministro, pero sí en Europa, según indica el experto consultado por COPE.

Respecto al precio del gas hay pocas alternativas aunque sí se podría mejorar el contrato con Argelia pero es muy complicada la negociación y "no son tontos aunque donde sí hay soluciones en la luz. No tiene sentido que la factura de la luz siga vinculada a la del gas aunque solamente un 25% de la energía eléctrica que se produzca en España lo haga quemando gas. Por tanto, el gas es residual. No es la mayor parte de la energía en nuestro país. Esto es urgente. Intervenir el mercado eléctrico para que no toda la energía se pague al precio del gas".

Con toda esta situación sobre la mesa, Sánchez achacó la subida de la inflación y el alto precio de la energía a Putin. Una "culpa" que nada tiene que ver con la explicación de Jorge Morales.









"La inflación y los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Es la verdad", aseguraba Sánchez este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Putin atribuye el alza de precios de la energía a los "errores de cálculo" de gobiernos occidentales





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El presidente ruso, Vladimir Putin, ha asegurado este jueves que los gobiernos occidentales están intentando "engañar" a los ciudadanos al culpar a Rusia y no a sus "errores de cálculo" de la escalada en los precios de la energía, ya que Moscú por ahora estaría "cumpliendo".

"Nosotros estamos cumpliendo con nuestras obligaciones", ha dicho el mandatario, durante una reunión en la que ha respondido a los mensajes que llegan desde Europa y que instan a "apretarse el cinturón" y "abrigarse más" para reducir la dependencia de la energía rusa.