¿Por qué Aznar y Rajoy no asistieron al acto de fin de ETA organizado por Moncloa?

Desprecio hacia el actual Ejecutivo, no hacia las víctimas, por ausencias tan sonadas, no solo de los expresidentes Aznar y Rajoy, sino también la no comparecencia de los presidentes del Congreso y Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero. Tampoco acudió el actual líder de los populares, pero en este caso es que Pablo Casado no fue invitado. La razón por la que el PP fue "excluido" de ese acto, según Casado, es porque su partido lleva dos meses advirtiendo de que "no va a tolerar el acercamiento" de presos de ETA "ni que la historia se escriba de forma equivalente".

¿Qué se celebraba en Moncloa? Era un acto que bajo el lema "Paz, Bakea, Paix", "para reivindicar la dignidad y el coraje de las víctimas del terrorismo en la lucha contra ETA" decía el anuncio del evento por parte del Gobierno, en el que también se rendía homenaje a la cooperación policial y judicial que ha logrado la derrota de la banda. Para ello estaba en España el primer ministro de Francia, Edouard Philippe, que hizo entrega simbólica de más de 8.000 documentos y efectos intervenidos a ETA en su territorio. Archivos que van a servir para dar luz a crímenes de ETA no esclarecidos y a dignificar la memoria de las víctimas a través del Centro Memorial, donde se depositarán los documentos.

�� EN DIRECTO.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, interviene en el ‘Acto de Cooperación Hispano-Francesa en la lucha antiterrorista’ https://t.co/O6uOHhL66H — La Moncloa (@desdelamoncloa) 1 de octubre de 2018

Sin duda el evento tenía una gran importancia, sobre todo carga simbólica y por ello acudieron altas instituciones del Estado como los presidentes del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega; el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán; las ministras de Justicia de los dos países, Dolores Delgado, por España y Nicole Belloubet, por Francia y el titular del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, y la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

No faltaron los expresidentes del Gobierno socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y el lehendakari, Iñigo Urkullu ni el exministro de Interior y exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

MORELL

El salón del Palacio de La Moncloa preparado para el evento estaba lleno, pese a no quedar ni una sola silla vacía, las ausencias eran notables. Faltaban dos de los presidentes de la democracia, Mariano Rajoy y José María Aznar, que vivió momentos muy duros en la lucha contra ETA durante su presidencia. Años en los que tuvo que asistir al entierro de muchos concejales y amigos del Partido Popular, con el momento, sin duda, más desgarrador como el desafío que supuso el asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco. No al frente del Ejecutivo, pero sí como ministro del Interior, Rajoy también jugó un papel importante en la lucha contra el terrorismo.

¿POR QUÉ NO ACUDIERON AL ACTO?

Es la pregunta que se oye este martes en los mentideros de la capital. ¿A qué se debió su ausencia? Ambos, según Moncloa, fueron invitados. Al parecer la invitación llegaba tarde para Rajoy que aún sigue ejerciendo como Registrador de la Propiedad en Santa Pola, motivo por el que excusó su ausencia. "Pues aunque me llegue tarde la invitación yo vengo y me presento en Moncloa" decía en 'El Paseíllo del Tron' en 'Herrera en COPE' este martes, Ángel Expósito que no entendía la ausencia del último presidente del Gobierno del PP ni de José María Aznar que una hora después de la prevista para este acto, presentaba en Madrid un libro publicado por la Fundación FAES sobre Miguel Maura y advirtiendo que "en España está pasando exactamente lo mismo que pasó en 1934".

Aznar se disculpó con Moncloa alegando "problemas de agenda" y enviaba una carta al embajador de Francia en España, Ives Saint-Geours, en la que destaca la importancia esencial de la colaboración franco-española en la lucha antiterrorista, ejemplo de trabajo conjunto y de solidaridad y su felicitación a las juezas Hèléne Davo y Laurence Le Vert, figuras clave, especialmente la segunda, en la colaboración del país vecino en la lucha contra ETA.

La ausencia de cargos institucionales del PP como los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero, como la del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido se considera como un desprecio a Sánchez. Desde el Gobierno descartan especular sobre los motivos de estos "desplantes" e insistían en que el Gobierno no va a contribuir a perturbar un evento que tenía como protagonistas a las víctimas del terrorismo.