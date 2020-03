La Policía alerta: muchos salen a pasear la bolsa de la compra

No sólo se está abusando del socorrido “paseo al perro” para violar varias veces al día la orden de confinamiento, dice un alto mando en los dispositivos policiales en la capital de España. También se está “paseando la bolsa”. Mucha gente tira de cualquier “excusa peregrina” para salir a la calle y darse una vuelta, según están comprobando los agentes que los abordan y les piden explicaciones. COPE ha podido comprobar la preocupación y hasta el malestar que hay entre los responsables de esos dispositivos. “Es lo que nos llega y lo que se dice en los briefing” (charlas de información) que se dan a los operativos antes de salir cada día de patrulla”, apunta un comisario.

Son muchos, según estas fuentes en la Policía Nacional, los que cogen una bolsa de compra y salen a por cualquier cosa, prácticamente de paseo. Reiterados viajes a la tienda, a la farmacia… Matrimonios que salen en pareja con el perro. O ir al súper sólo a comprar una cerveza. Es la queja permanente de los uniformados que tienen que escuchar a los infractores antes de decidir si lo dejan en una amonestación meramente didáctica o dan el paso de proponerles para una sanción. Ya se han superado las 100.000 denuncias en todo el país.

Se recomienda aumentar las restricciones

Inmaculada Viudes, portavoz del sindicato de Mossos Sap-Cepol, advierte que en Cataluña “se están poniendo muchas multas, tantas que existe ya la preocupación de si van a ser capaces de tramitar todas las denuncias que se están acumulando en las oficinas de atención al ciudadano”.

Los responsables policiales consultados en Madrid insisten a COPE que “esto no va de multas, va de responsabilidad”. Tener claro que “me paro para parar el virus, que no me afecte a mí o a la persona vulnerable que tengo a mi lado; no porque lo diga la Policía”. De seguir así este comportamiento de muchos ciudadanos, los medios policiales consultados recomiendan al Gobierno que se aumenten las medidas restrictivas: desde suspender temporalmente las obras no prioritarias a ordenar el cierre de determinados establecimientos, como algunas oficinas bancarias o comercios prescindibles en un momento como este.

Precisamente el Ayuntamiento de Madrid ya ha pedido que se cierren algunas obras. Desde el Consistorio de la capital de España se confirma la impresión recogida en medios policiales: hay mucha gente en la calle. Por ello, dicen, la Policía municipal ha decidido pedir un salvoconducto, un documento que demuestre que un ciudadano se está trasladando a un punto determinado para trabajar. Lo hacen siguiendo lo dispuesto en el artículo 5.2 del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo. Paradójicamente, en Madrid tendrás que mostrar una documentación u otra según el cuerpo policial que te aborde: Policía Nacional y Guardia Civil no exigen ese requisito. Los agentes, eso sí, podrán realizar las comprobaciones que consideren oportunas.

La movilidad por carreteras y calles en la ciudad de Madrid continúa a la baja. Este miércoles, la intensidad del tráfico rodado en la hora punta arroja una reducción del 69% respecto a un día normal en la M-30 y de entre un 72,1% y un 70,7% en el exterior de la M-30. Aun así, se registra demasiada gente en las calles incumpliendo las normas de confinamiento. Una forma, creen los expertos, de parar la expansión del coronavirus.