Policía 1-O: Votantes impidieron pasar a ambulancia creyendo iba por agentes

Un policía que intervino el 1-O en el centro de votación de Lleida donde un hombre sufrió un ataque al corazón ha afirmado hoy en el juicio por el "Procés" que los votantes impidieron pasar a la ambulancia que acudió a atenderle pensando que en realidad iba al centro a asistir a agentes heridos.

Este policía antidisturbios ha sido uno de los que acudió al centro de adultos Juan Carlos I, donde resultó lesionado junto con otros agentes, en su caso en un dedo de la mano.

Según ha relatado hoy en el Tribunal Supremo, cuando llegaron se encontraron a numerosas personas "en actitud totalmente hostil" que les impedían pasar. "En todo momento la actitud fue violenta y agresiva hacia nosotros", ha dicho, para seguir relatando cómo los policías iban sacando a las personas de la entrada.

Fue entonces cuando resultó lesionado: "Un individuo me lanzó una patada que me pegó en el dedo y me lo sacó del sitio. El dedo me lo puso a la altura del antebrazo".

El policía siguió en el lugar porque los agentes no abandonaban "salvo que fuese una lesión tremendamente grave". "En ese momento, con el calentón con el estrés y el guante, con dolor, con mucho dolor, pude seguir".

Una vez consiguieron entrar y se disponían a salir con la comitiva judicial portando las urnas, un inspector les informó de que una persona había sufrido un infarto y que "hasta que llegasen los servicios médicos, de ahí no se movía nadie".

Según su relato, los antidisturbios hicieron un perímetro de seguridad para proteger a la comitiva y él vio cómo un compañero atendía al hombre, agente que fue abucheado al igual que ellos.

Cuando llegó la ambulancia, tuvo problemas para entrar y se vio forzada a hacerlo por otra calle. "La masa se pensaba que la ambulancia era para atendernos a nosotros y no dejaba a la ambulancia entrar".

También han declarado otros policías que participaron en ese centro y resultaron heridos, como uno que ha relatado que recibió "patadas, puñetazos, rodillazos, codazos, todo tipo de agresiones" por parte de un "núcleo duro" de votantes que se apostaron en la puerta.

Este sufrió una luxación en un dedo de la mano y tuvo que usar sus defensas: "En mi caso se trataba de reconducir a la gente fuera de la puerta. En un momento determinado perdí la iniciativa, me vi envuelvo en una serie de golpes y tuve que protegerme y defenderme, ya que recibía golpes por todos los lados".