Podemos registrará una ley para controlar a la Monarquía y regular lo que puede decir y hacer el Rey

Unidas Podemos registrará "en los próximos meses" en el Congreso una ley con la que aspira a establecer mayores controles sobre la Monarquía y regular "el rol institucional" del rey, de modo que quede "más claro" que el monarca no puede hacer política ni perder su papel simbólico y protocolario de neutralidad.

A unas horas de que Felipe VI pronuncie su tradicional discurso navideño, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha dicho en una entrevista en TVE que la futura ley debería regular por ejemplo los discursos del monarca y "lo que puede y no puede decir" cuando éste interviene públicamente.

"Se puede ser monárquico perfectamente y estar de acuerdo en que debería existir, por ejemplo, una ley que regulara lo que puede hacer el rey y no, que diera más transparencia y acabara con los privilegios y la opacidad de una institución que no tiene suficientes controles democráticos", ha asegurado Asens.

El también diputado de En Comú Podem ha puesto como ejemplo el discurso que el rey pronunció el 3 de octubre de 2017 tras la consulta del 1-O en Cataluña. "Todo el mundo decía que era un discurso que había salido más de La Zarzuela que de la Moncloa. Para muchos, el rey estaba haciendo política", ha censurado.

Asens ha revelado que su grupo lleva tiempo trabajando en esa ley de la Corona. "Confirmo que esa ley la vamos a presentar en el Congreso tarde o temprano. Por un criterio de oportunidad no lo hemos hecho ahora", ha justificado en alusión a la pandemia del coronavirus, que ha puesto sobre la mesa -según ha dicho- otras prioridades.

Pero ha asegurado que la proposición de Unidas Podemos ya está "muy elaborada" y que él ha participado en su redacción.

El presidente del grupo parlamentario de la coalición de Pablo Iglesias ha pedido asimismo normalizar las discrepancias en el seno del Gobierno con respecto a la cuestión de la Monarquía, aunque sí ha dicho que aspira a que el PSOE esté de acuerdo en regular la actividad del monarca.

"Los ciudadanos españoles tienen derecho a saber dónde va cada euro de sus bolsillos destinado a la Casa Real. Se debería prohibir que el rey, mientras cobra un salario público por su papel institucional, pueda hacer negocios como intermediario o ser comisionista aprovechándose de su labor de jefe del Estado", ha recalcado Asens.

Además, ha pedido a Felipe VI hacer "un gesto de autocrítica o constricción" en su discurso y que "rompa su silencio" sobre las actividades supuestamente ilícitas de su padre, Juan Carlos I.

Y ha insistido en que esta noche habrá mucha gente que espera un mensaje contra la "lacra" de la corrupción, ya que entiende que el rey ha estado "mucho tiempo callado".

El PSOE no apoyará la ley

El PSOE no apoyará la ley sobre la Corona que prepara Unidas Podemos, ha dicho el secretario general del grupo socialista, Rafael Simancas, para quien la Monarquía está "perfectamente regulada en la Constitución" y ha pedido por eso dejarla "al margen de la controversia política".

"La Corona es una institución básica en el funcionamiento de nuestra democracia", ha insistido Simancas en una entrevista en TVE, una institución con la que hay que ser "muy cuidadoso", ha advertido: "En ello nos va nuestra libertad, nuestra democracia, y nuestro futuro".

Del tradicional mensaje navideño del Rey en un año marcado por la polémica en torno a las irregularidades sobre las finanzas de su padre, Simancas ha señalado que Felipe VI "sabe perfectamente lo que tiene que hacer".

Felipe VI, ha recalcado, "sabe pulsar el animo de la ciudadanía: estará a la altura. Estamos convencidos".

Y por eso, el mensaje ha de recoger el estado de ánimo de la mayoría de los españoles "que han sufrido mucho este año 2020 y que quieren dejar este año atrás y acometer 2021 con esperanza". Esperanza en que funcione el plan de vacunación para poder combatir el coronavirus, "que funcionen los presupuestos para poder reactivar la economía y poder generar empleos y que funcione el escudo social".

Ese será el tema fundamental de las conversaciones familiares de este país, ha subrayado Simancas, replicando así al líder de Podemos y vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, quien aseguró hace unos días que en Nochebuena las familias españolas debatirán si Monarquía o República tras escuchar el mensaje navideño del monarca.

Simancas resta importancia a las diferencias que muestran los dos socios de coalición en determinadas cuestiones porque en lo fundamental se entienden, ha asegurado al citar, por ejemplo, las pensiones, el ingreso mínimo vital, los presupuestos, la ley educativa o la eutanasia.

"Como no somos lo mismo no tenemos la misma perspectiva", ha recalcado el dirigente socialista, recordando que a principios de 2020 se decía que el Gobierno de coalición era débil, que la mayoría que daba apoyo al Ejecutivo era inestable "y no iba a cuajar" y, por el contrario, cierran el año sacando adelante votación tras votación y con "un Gobierno fuerte para toda la legislatura".