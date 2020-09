Podemos prepara una regulación integral del cannabis consensuada con el PSOE

Unidas Podemos ha calificado como "punto de partida" trabajar en la regulación de la marihuana a través de programas de uso medicinal del cannabis. Tal y como ha adelantado Público, este uso "se tomará, en su caso, ponderando la evidencia que exista sobre su eficacia terapéutica y los efectos adversos". La formación de Iglesias quiere dar un paso adelante y está preparando una propuesta de ley de uso integral que espera consensuar con el Partido Socialista.

Ante la pregunta que le realizaron nuestros compañeros del diario al vicepresidente sobre esta cuestión, Iglesias dijo lo siguiente: "No he convencido todavía a Pedro Sánchez. Cuando se lo digo, se ríe, y yo le digo: presidente, no te rías, que esto son muchos recursos. En mi opinión, el debate sobre esto no es si hacerlo o no, sino quién lo hace primero. Esto va a ocurrir, es imparable: el cannabis se va a legalizar en todas partes".

La formación de Iglesias ha retomado esta propuesta que elaboró en la anterior legislatura. El enfoque es abarcar el uso recreativo y medicinal del cannabis. Y todo con diferentes opciones: Para autocultivo, funcionamiento de asociaciones, estrategias de educación y un régimen sancionador.

La respuesta del Gobierno, de momento, es clara. Necesitan más evidencias científicas para despejar todas las dudas sobre los riesgos de su consumo. El Ejecutivo quiere más garantías sobre la mesa y Podemos entiende su postura. Por ello, la idea es que trabajen en iniciativas destinadas a algún tipo de regulación.

El PSOE se mantiene en silencio

El PSOE no se ha pronunciado al respecto. No obstante, en el programa electoral de las últimas elecciones, el partido se comprometió a "constituir una comisión de estudio para abrir un debate en profundidad sobre el conocimiento del cannabis y sus efectos sobre la salud". Las asociaciones de usuarios de cannabis tratan de acercar posturas con los grupos políticos para impulsar iniciativas en el Congreso.

Un ejemplo de ello es que la Unión de Pacientes por la Regulación de Cannabis considera que más que riesgos en el uso de esta planta hay infinidad de ensayos clínicos que recomiendan su uso para paliar el dolor. Estudios que han sido publicados en organismos como Canadá, Australia, Israel o Estados Unidos. Veremos si hay avances al respecto en nuestro país.