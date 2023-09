Podemos eleva las críticas a Sumar por no hablar en la investidura: "Irrelevancia, pagafantas o dilapida la herencia"

Echenique admite su "tristeza" por la intervención ante Feijóo y Monedero avisa del error de dejar la "crítica dura" al PSOE

Destacados cargos de Podemos han criticado abiertamente la estrategia de Sumar durante el debate de investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamentando que la formación morada se quedara sin intervenir.

A su juicio, la izquierda alternativa al PSOE estuvo sumida en la "irrelevancia", Sumar "dilapida la herencia" política de Unidas Podemos e incluso hizo el papel de "pagafantas" al darle a los socialistas todo el carril de la "crítica dura" al PP, además de propiciar la "humillación" de que Feijóo hurgara en el desencuentro interno entre Sumar y Podemos.

La vicepresidenta Yolanda Díaz no tomó la palabra en el debate, al igual que el presidente Pedro Sánchez, y el grupo parlamentario plurinacional optó por las intervenciones de su portavoz en el Congreso, Marta Lois, y dio la palabra también al dirigente de IU Enrique Santiago y a la diputada de En Comú Podem y portavoz adjunta, Aina Vidal.

Mientras, Podemos no subió a la tribuna pese a que lo demandó cuota de intervención públicamente, algo que han lamentado desde la formación morada por medio de la titular, Irene Montero, y su coportavoz Javier Sánchez Serna, quien además alertó a Sumar del riesgo de convertirse en una "comparsa" del PSOE.

HUÉRFANOS POLÍTICOS

Uno de los dirigentes morados que ha arremetido contra la actitud de Sumar es el exportavoz de Unidas Podemos Pablo Echenique, al lanzar que le generó "mucha tristeza" ver cómo la izquierda no independentista" se sumió en la "irrelevancia" en el Congreso. "No me sentía así de huérfano políticamente desde 2013 (un año antes de que irrumpiera Podemos en la política)", ha ahondado.

También ha seguido esta línea Julio Rodríguez, el nuevo presidente del Instituto República y Democracia, el 'think tank' de Podemos, para desgranar que la portavocía, según fija la Real Academia Española, supone hablar para una colectividad y ser elegido para ello.

"Luego está la logomaquia, hablar por hablar y ni caso a los contenidos", ha escrito en la red social 'X' para indicar que también están "los pagafantas".

La diputada de Podemos en el Congreso y coordinadora autonómica en Andalucía, Martina Velarde, ha reflexionado que hay gente que "dilapida" la herencia política "porque no sabe gestionarla". "Vivir de las rentas sin tener un plan tiene fecha de caducidad", ha desgranado.

MONEDERO: SUMAR SE EQUIVOCA DEJANDO AL PSOE LA CRÍTICA DURA

A su vez, el politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha proclamado que Sumar se equivoca "dejando al PSOE representar la crítica dura contra el PP", dado que para los socialistas es "mera cosmética" pero hace que "la izquierda real se desvanece". De esta forma, aludía a la contundencia del discurso del diputado socialista Óscar Puente contra Feijóo.

"Al PSOE y al PP les interesa el bipartidismo. Y lo han representado. La ausencia de Podemos es otro error. ¿Quién le quiere fuera del espacio?", ha avisado Monedero.

El exdiputado en el Congreso Pedro Honrubia también se ha mostrado muy crítico y ha compartido en las redes sociales un fragmento del discurso de Feijóo donde aludió a que Podemos no se le había dejado intervenir en la réplica de Sumar.

"Es tremendo todo. Una provocación. Un insulto. Un escarnio público. Una indignidad. Una indecencia", ha enfatizado para reprochar también que el resto de alas que componían el espacio que antes era Unidas Podemos hayan aceptado "este cambio en las formas y en las decisiones" de la coalición.

"Que una fuerza política que no existe todavía, compuesta básicamente por un liderazgo cada vez menos carismático y un par de centenares de fontaneros y técnicos, lo acapare todo, lo decida todo, lo maneje todo", ha censurado para lanzar que solo puede tener una explicación y es "matar" al partido morado y ocupar el espacio político que quede. "Pero ese pegamento es frágil, y los hechos, contundentes", ha zanjado.