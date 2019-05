Podemos asegura no pactar con el PNV y se mantiene abierto a acuerdos con Bildu

El coordinador general de Podemos Euskadi y portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, ha afirmado que "la primera reflexión" sobre el papel que la coalición debe tener en los ayuntamientos y juntas generales tras los resultados de los comicios del pasado domingo la realizarán las distintas asambleas locales, y que, aunque no plantean acuerdos globales, ha asegurado que no apoyarán un gobierno del PNV y que existen opciones de llegar a acuerdos con EH Bildu y PSE-EE para formar mayorías progresistas.

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, Martínez ha señalado este miércoles que Elkarrekin Podemos siempre negociará y llegará a acuerdos "en torno a los programas", por lo que ha considerado que "todas las opciones están abiertas", ya que podrían "entrar en un gobierno o no, o llegar a acuerdos en torno a políticas concretas y que haya gobiernos de izquierdas". Así, ha insistido en que serán las asambleas locales las que realicen "la primera reflexión" sobre su papel en los consistorios en los que ha obtenido representación y ver "si estamos dentro del gobierno o fuera".

"Nuestra intención no es facilitar alcaldías del PNV. Nosotros no vamos a apoyar alcaldías del PNV, eso seguro. No es que los queramos echar porque son ellos. El PNV no es un partido de izquierdas, y, si fuera el PP, haríamos lo mismo, porque no es nuestro modelo social ni nuestro modelo económico, y porque creemos que hay que introducir otros modelos en nuestros municipios", ha indicado. En este sentido, ha manifestado que "hay opciones en muchas localidades, capitales y diputaciones" para llegar a acuerdos con EH Bildu y PSE-EE y crear mayorías progresistas, aunque ha lamentado que la formación socialista "no está en esas".