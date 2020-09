El plan 'Me Cuida' provoca dudas sobre su efectividad para asegurar la conciliación familiar y laboral

El plan 'Me Cuida', que se aprobó al inicio de la pandemia ante el cierre de colegios, permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo (hasta segundo grado), siendo posible una reducción del 100% de la jornada (en ese caso sin sueldo), sin que puedan ser sancionados o despedidos por ello. En el caso de que el niño sea negativo en la PCR pero tenga que hacer unos días de cuarentena, la portavoz del Ejecutivo ha indicado que el padre sería el cuidador del que hace la cuarentena y no del enfermo.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha aclarado este martes que los padres que han de cuidar a sus hijos en cuarentena, pero que tienen una PCR negativa en Covid-19, no tienen derecho a una baja laboral retribuida. En todo caso, la portavoz del Gobierno ha señalado que este programa permite que los trabajadores tengan derecho a una flexibilidad de la jornada laboral, incluso, del cien por cien, "y que permita acompasar esa necesidad de cuidados a esa situación de flexibilidad laboral".

El regreso a las aulas, la principal preocupación

En los momentos más difíciles de la pandemia en el mes de marzo, las autoridades, políticas y sanitarias, pusieron el foco de atención para reducir la propagación del virus en las escuelas. La Comunidad de Madrid, La Rioja y las ciudades de Vitoria y Labastida fueron las primeras en tomar medidas contundentes respecto a este asunto.

En este momento, y coincidiendo con la implantación del teletrabajo, los sindicatos pidieron medidas de ayuda para que los trabajadores pudieran conciliar las dos responsabilidades en casa: por un lado atender a su trabajo y por otro lado asegurar el cuidado de sus hijos. Esta situación fue clave para entender el papel fundamental de los colegios respecto a la conciliación familiar.

A pocos días de la apertura de colegios, vuelven a ponerse sobre la mesa la cuestión sobre qué pasará si los niños deben confinarse de nuevo en casa por culpa de un positivo. En ese caso deberá guardar una cuarentena de 14 días y estar cuidado por un familiar o tutor. Para esta situación, el Gobierno ha diseñado el plan 'Me Cuida', que contempla todas las medidas citadas anteriormente y que el Gobierno está planteando prolongar en el tiempo ante la preocupante situación epidemiológica que vive nuestro país. El plan está vigente hasta el próximo 22 de septiembre.

De acuerdo con el artículo seis del plan: "Los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del coronavirus".

División de opiniones sobre su efectividad

Hasta aquí todo bien, pero el principal problema viene en la segunda parte del plan. Los sindicatos señalan que la reducción de la jornada laboral supone una rebaja inevitable de los salarios. Por eso ven necesaria una herramienta que asegure que el trabajador no va a sufrir ningún tipo de 'trauma' económico en caso de verse afectado por esta situación, que según varios informes afectaría de lleno a al género femenino, ya que el 70% de las tareas de cuidado son asumidas por mujeres en nuestro país.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado contrario a la idea del Ejecutivo de extender el denominado plan 'Me Cuida' como única opción para que los trabajadores con responsabilidades familiares tengan que cuidar a un familiar directo como consecuencia del coronavirus. El responsable sindical ha señalado que la adaptación de las jornadas laborales "no es suficiente" y pide como solución alternativa "la baja por accidente laboral", algo que permitiría al sueldo del trabajador no verse muy afectado de cara a final de mes.

En cuanto al colectivo de padres y madres también piden otras alternativas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En declaraciones recogidas por el digital 'Infolibre', la presidenta de la Confederación Española de Padres y Madres, Mari Carmen Morillas, señala que "es más necesario que se generen políticas en cuanto a la conciliación familiar y laboral", algo que llega tildar de asignatura pendiente para el actual Consejo de Ministros de Sánchez. Destacando también que esas políticas no pueden suponer una reducción de la retribución percibida: "Es necesaria que la retribución sea el complemento perfecto para poder conseguir una adecuada conciliación de la vida laboral y familiar".

El próximo viernes 4 de septiembre, sindicatos y empresarios están llamados a una reunión de la mesa del diálogo social. En ella, según fuentes de Trabajo, se debatirá la prórroga del plan 'Me Cuida' además de otros asuntos de que gran calado como la regulación temporal de empleo.