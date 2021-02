La pillada a Fernando Simón en una charla: critica a los jóvenes y al Gobierno y hasta se quita la mascarilla

Fernando Simón no deja de ser noticia por culpa de la pandemia. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias está en el candelero día sí y día también ante la incidencia del coronavirus en España. En la mayor parte de ocasiones, es así por las polémicas que protagoniza el experto. O bien en sus comparecencias ante los medios o por motivos extraprofesionales, como sus tan comentadas vacaciones el pasado verano.

Ahora, el hombre de confianza del Ministerio de Sanidad desde que el virus pasó a ser la principal preocupación a nivel mundial es puesto en evidencia por 'Todo es Mentira'. El programa televisivo que Risto Mejide conduce en Cuatro ha accedido en exclusiva a unas imágenes que, una vez más, dejan a Simón en mal lugar ante la opinión pública.

La pillada a Fernando Simón en una charla

El equipo de investigación de 'TEM' ha desvelado este lunes unas imágenes de Fernando Simón mientras impartía una charla en una universidad de Madrid. Los destinatarios de la misma eran sanitarios que cursan un máster, con los que el epidemiólogo se abrió de una forma totalmente inesperada.

Simón se refirió de la siguiente manera a los contagios por coronavirus, mostrándose muy crítico con los jóvenes: “Los sectores están sufriendo mucho, pero lo cierto es que estos eventos se producen en los ámbitos en los que se producen. Difícilmente se producen en una familia. El que introduce el virus en la familia para que se transmita luego en la familia es el chaval de veintitantos que ha estado en la fiesta donde se han morreado 100 personas”.

Tampoco tuvo problemas en poner en tela de juicio los motivos de las distintas decisiones que se han tomado en España debido a la pandemia: “Eso es pura decisión política y ahí entran muchos más factores de los que os podéis imaginar. Montones”.

Aún sorprenden más las palabras de Simón sobre la posibilidad de que pudiese contagiar el virus a los asistentes a su charla. “Yo, hoy, no le puedo transmitir el virus a ninguno de aquellos. Seguro”, aseveró refiriéndose a los estudiantes de las últimas filas de la sala. “Si se ponen enfermos mañana, que no me echen la culpa a mí. Ninguno de ellos. Ni siquiera a ti y a ti”, comentó en relación a los presentes en las primeras hileras de asientos.

Por si todo esto fuera poco, Simón se tomó la licencia de hablar a los presentes sin mascarilla durante más de dos minutos. No cabe duda de que estas opiniones e imágenes pueden dar mucho de que hablar en las próximas horas.