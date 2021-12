Cs y PP piden incentivos y deducciones para autónomos en IRPF y PSOE dice que el apoyo no está solo en impuestos

Ciudadanos y Partido Popular han reclamado este jueves en el pleno de las Cortes distintas medidas de apoyo fiscal a los autónomos y pymes, como incentivos y deducciones en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), mientras el PSOE, que ha defendido las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno autonómico, ha recordado que el apoyo a estos sectores no está solo en los impuestos.

Así se ha puesto de manifiesto durante el debate general sobre este asunto presentado por el Grupo Parlamentario Popular, que ha iniciado el diputado de Cs, Javier Sevilla, abogando por el mantenimiento de la tarifa plana para los autónomos y su ampliación hasta los 24 meses, y el desarrollo de programas de comercialización de suelo industrial "infrautilizado".

Sevilla, que se ha preguntado en qué se van a utilizar los 140.000 millones de euros que vendrán de fondos de la Unión Europea, ha defendido propuestas como las que se están llevando a cabo en regiones como el País Vasco en favor de este sector, convencido de que, ante esta "problemática generalizada", el dinero "tiene que permanecer en el bolsillo de los autónomos y las cajas de las pymes".

Eso, a su juicio, es "lo que permite invertir, ahorrar, para tiempos difíciles como los actuales", defendiendo, a su vez, la necesidad de reducir el gasto público, pero no el que va destinado a ayudas sociales, sino con el objetivo de "adelgazar la estructura de poder", convencido de que "esos son los gastos que hay que limitar".

La parlamentaria del PP Lola Merino ha querido felicitar a los autónomos de Castilla-La Mancha "por su profesionalidad, por su fortaleza, por creer en Castilla-La Mancha, en su profesión y haber tenido la resistencia de seguir al frente de sus negocios", todo ello pese a las restricciones que les pone el Gobierno de Emiliano García-Page.

Ha criticado que, en un momento en el que "toca dar certidumbre y fijar la senda de la recuperación" y mientras "en otros países se ha optado por bajar los impuestos, que es lo normal", aquí "se han empeñado en subirlos y no hacer absolutamente nada para frenar la inflación", refiriéndose así a la previsión de ingresos del presupuesto para 2022, que siendo "ficticia" va a "frenar" la recuperación económica.

"SABLAZO" A LOS AUTÓNOMOS

Merino ha recriminado a la Junta que haya "elegido a los autónomos para ganar el 70% de toda la carga recaudatoria", preguntándose qué les han hecho los autónomos a esta Administración "para que los quieran moler entre las piedras de los impuestos y la inflación", y apostando por medidas --recogidas en su resolución-- que afronten ese "sablazo" a los autónomos.

El diputado socialista Antonio Sánchez ha arremetido contra las "mentiras y medias verdades" con las que el PP, en su opinión, quiere ocultar otros datos "muy buenos" como los de empleo de este jueves, recordando que ahora hablan de bajar impuestos para generar empleo pero cuando gobernaron en la Comunidad Autónoma "no tomaron la decisión de bajar los impuestos, con la cantidad de parados que había", sino que los subían, "y eso sí que era freír".

Dicho esto, ha asumido que hay que buscar que el esfuerzo fiscal "se haga con justicia" ya que "no se pueden descuadrar las cuentas", aseverando que el estímulo a la economía y el apoyo a los emprendedores "no está solo en los impuestos", citado "otras rebajas fiscales" previstas por el Ejecutivo regional, para demostrar que "no somos el infierno fiscal".

"Lo que ustedes vienen a vender son cuentos", ha espetado a la oposición, partidario, por el contrario, de "avanzar mediante el consenso". "Sigan trayendo bajadas indiscriminadas de impuestos, que Page seguirá trayendo medidas consensuadas y buenos datos de empleo", ha concluido.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha cerrado el debate incidiendo en que la bajada de impuestos no puede ser generalizada y debe hacerse "con responsabilidad y con bisturí", y reseñando las "propuestas en positivo" que ha realizado el Gobierno autonómico con los autónomos.

Al PP le ha contestado que "el horizonte tan negro que quiere poner sobre la mesa no se corresponde con la realidad", criticando a la vez las enmiendas en materia fiscal presentadas por esta formación y por Cs a la Ley de Presupuestos regionales, destacando que, entre las de los 'populares', "no aparecen los autónomos para nada".

RESOLUCIONES

Cs, en su resolución, quiere instar al Gobierno regional a crear un incentivo destinado a personas autónomas que tengan reconocida la denominada 'tarifa plana' ampliando su disfrute hasta los 24 meses y a desarrollar una Estrategia para Dinamizar la Economía que, entre otras, desarrolle programas de comercialización de suelo industrial infrautilizado e incremente los fondos regionales de I+D+i.

También pide aprobar para 2022 una deducción en el IRPF para los autónomos del 100% del importe que hayan recibido durante 2021 en ayudas extraordinarias y a aprobar para 2022 una deducción en el IRPF para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años. Al Gobierno de España le solicita suspender la aplicación de los incrementos en las cuotas de autónomos previstos en el Real Decreto-Ley 28/2018, en tanto persista la pandemia sanitaria de la COVID-19.

Los socialistas, por su lado, han presentado una resolución en la que instan al Gobierno regional a mantener el compromiso adquirido con los agentes sociales de no incrementar la presión fiscal contribuyendo así al estímulo de la actividad económica y a seguir manteniendo una "política fiscal justa, progresiva y solidaria, donde las rentas más altas hagan un esfuerzo mayor que los ciudadanos con rentas más bajas, garantizando el equilibrio y la cohesión social".

Igualmente, quieren que se siga reclamando al Gobierno de España que abra el proceso de negociación para establecer un "sistema de financiación justo y solidario" para todas las comunidades autónomas, que tenga en cuenta, entre otros, parámetros de despoblación y dispersión geográfica en Castilla-La Mancha, para garantizar un desarrollo económico y social equilibrado, con la aspiración de que cualquier persona en España tenga las mismas oportunidades, como recientemente han acordado diferentes comunidades autónomas en la Declaración de Santiago.

El PP, entre otras medidas, pide que el Gobierno regional establezca mecanismos de pagos de apoyo de pymes y autónomos en el abono de sus gastos básicos para el mantenimiento de la actividad y en el abono inmediato de las subvenciones que ya están listas para pagar y han sido justificadas; la puesta en marcha de ayudas directas para financiar las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos que han retomado su actividad y se ven afectados por las restricciones por los rebrotes y la creación de una línea de ayudas para financiar las cuotas de la Seguridad Social dirigida a jóvenes y emprendedores establecidos en zonas despobladas.

Asimismo, la resolución 'popular' insta a la bajada inmediata de la escala autonómica del IRPF en los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados --entre los que sitúan un descenso del 25% en el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en el medio rural para la transmisión de negocios-- y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, facilitando la sucesión de las empresas familiares, con la mejora de las condiciones temporales para mantener la bonificación del impuesto en los casos de adquisiciones de empresas individuales, negocios profesionales o participaciones en entidades cuando éstas se reciban por herencia o donación familiar (cónyuges e hijos), reduciendo el periodo de 5 a 3 años para hacer más atractiva la continuidad del negocio familiar.