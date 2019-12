El PP pide a Sánchez que explique las negociaciones con ERC con "luz y taquígrafos"

El PP ha pedido al PSOE que explique a los españoles, con "luz y taquígrafos", todo lo que se hable el martes en la reunión de los equipos negociadores del PSOE y ERC para avanzar en la eventual investidura del líder socialista, Pedro Sánchez.

Así lo ha asegurado este domingo la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa, en la que ha dicho que el PP quiere que Sánchez explique a los españoles "cuáles son las líneas rojas que está dispuesto a saltarse para conseguir ese acuerdo y esos votos que le garanticen, nuevamente, ser presidente del Gobierno de España".

Gamarra ha explicado que "el PP pide a Pedro Sánchez y al PSOE luz y taquígrafos" de esas reuniones porque en ellas "se habla de España y con lo que se negocia es con España".

Eso significa, ha apuntado, que "los españoles tenemos derecho a saber y a conocer con luz y taquígrafos en qué términos Pedro Sánchez está negociando con un proyecto que es de 47 millones de españoles".

Gamarra ha insistido en que los españoles "tienen derecho a conocer el precio de la factura que tiene que pagar Pedro Sánchez al independentismo para que él sacie su ambición de volver a ser presidente del Gobierno a cualquier precio".

La tercera reunión entre los equipos negociadores del PSOE y ERC para avanzar en la eventual investidura de Sánchez se celebrará el próximo martes, día 10, en Barcelona.

Gamarra se ha referido también a las afirmaciones del secretario general del PSC, Miguel Iceta, publicadas este domingo, en el diario La Razón, en las que hace referencia a que en España "hay nueve naciones", cuando el PP mantiene que "en España hay una nación".

España, ha recalcado Gamarra, "no es una nación de naciones, como ha dicho el señor Iceta" y son "unas afirmaciones peligrosas que no es la primera vez que las hace" porque dejan "claro" que Sánchez "ha dado la respuesta a lo que no quiso contestar durante toda la campaña electoral" y es que su idea de España "no responde a la idea de España que está recogida en la Constitución", sino que el PSOE cree que "España tiene nueve naciones".

El PP sigue defendiendo el modelo constitucional y, ante tales afirmaciones, "queda claro que se convierte en garante de ese modelo constitucional", ha asegurado Gamarra, quien ha añadido que su partido pregunta a todo el PSOE si comparte las afirmaciones del líder de los socialistas de Cataluña.

"El primero que tiene que responder de ello es Pedro Sánchez y, a continuación, los responsables políticos del PSOE de las nueve comunidades que han sido señaladas como naciones: Galicia, Aragón, Valencia, Balares, Andalucía, Canarias, País Vasco y Navarra porque, de Cataluña ya nos ha dicho lo que opina y el camino al que quieren llevar estas negociaciones, que son para romper España y no para seguir creciendo", ha añadido.

"Lo que está claro -ha proseguido- es que el planteamiento del señor Sánchez y del señor Iceta, junto con los socios independentistas con los que quiere llegar a acuerdos para gobernar España", conduce a tejer "un modelo que, lejos de construir, destruye nuestro país y el modelo que nos ha llevado a progresar entre todos".

Gamarra también ha informado de que esta última semana el PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley Orgánica que busca volver a penalizar los referéndum ilegales, que en la campaña electoral Pedro Sánchez trasladó a los españoles que estaba dispuesto a volver a tipificar como delitos.

Ha dicho también que en los últimos días el PP ha comprobado que Sánchez "sigue siendo el mismo, el del no es no, no a los ERES (de Andalucía), a los datos del paro, y el no llamar al líder del PP, Pablo Casado, para abordar cuestiones necesarias".