El PP pide al Gobierno que desautorice a Torra por su nuevo "desafío"

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha reclamado este lunes al Gobierno que desautorice al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por su nuevo "desafío" al manifestar que no será el Tribunal Supremo, que debe decidir si ratifica su inhabilitación, quien "marque el calendario" de las próximas elecciones catalanas.

En la rueda de prensa tras el comité de dirección, ha asegurado que el PP ve con "preocupación" esta actitud del presidente catalán y cree que requiere "una desautorización rápida" por parte del Ejecutivo central para que "no pueda parecer que hay ningún intento de contemporizar".

Además, ha dicho que tampoco hay que "establecer un equilibrio" en función de cuál sea la situación parlamentaria del Gobierno, dado que éste necesita una mayoría para aprobar los próximos presupuestos generales del Estado.

Martínez-Almeida ha pedido al Ejecutivo que deje claro que la aplicación de la legalidad constitucional está vigente "en todo momento" frente a este "nuevo desafío del independentismo".

Torra ha asegurado que no será el Tribunal Supremo, en una entrevista en TV3, que debe decidir si ratifica su inhabilitación, quien "marque el calendario" de las próximas elecciones catalanas: "He desobedecido dos veces y no creo que sea la última vez", ha dicho.