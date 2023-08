Pescadores andaluces, indignados por el "silencio" del Gobierno con las ayudas tras el fin del acuerdo UE y Marruecos

Los pescadores andaluces han mostrado este viernes su indignación ante la situación de "incertidumbre" que viven tras el fin, hace ya un mes, del protocolo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos y han reprochado al Gobierno central su "silencio" respecto a las ayudas anunciadas para los seis barcos andaluces afectados.

De esta manera, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Asociación Barbateña de Empresarios Pesqueros (Abempe), Tomás Pacheco, ha recriminado, por un lado, "el silencio" del Gobierno ante esta situación, teniendo en cuenta que los barcos andaluces se quedaron fuera de las primeras ayudas cofinanciadas entre la Comisión Europea y el Gobierno y, por otro lado, ha advertido de que "todavía no saben que carácter van a tener" las ayudas que, tras esto, anunció por su parte el Gobierno andaluz.

Cabe recordar que el pasado 17 de julio, tras cuatro años de vigencia, finalizaba el protocolo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos por lo que, entre otros, pescadores andaluces se han visto afectados sin poder faenar en aguas marroquíes desde entonces.

Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) unas ayudas cofinanciadas entre la Comisión Europea (CE) y el Gobierno, para que la pudieran solicitar los barcos y los tripulantes afectados por el fin de este acuerdo.

Estas ayudas, ligadas al Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP), se iban a conceder en régimen de concurrencia competitiva, teniendo la naturaleza de ayudas por paralización temporal de la actividad pesquera y, según ha denunciado Pacheco, finalmente los pescadores andaluces "no se pudieron acoger a ellas". "Fue una pantomima que se sacaron de la manga", ha criticado para añadir que "vendieron humo" y que esta ha sido la forma en que el Ejecutivo central "los ha utilizado".

La flota andaluza tiene agotadas las paradas temporales, ya que las subvenciones del FEMP ligadas a este criterio tienen un límite máximo de seis meses, por lo que, según ha manifestado el presidente de los pescadores de Barbate, estas ayudas son "irrisorias" e insiste en que "no se pueden acoger a ellas".

Pacheco ha criticado que el Departamento que dirige Luis Planas "acelerara" de cara a las elecciones generales del pasado 23 de julio los trámites para que la flota pesquera afectada pudiera recibir las ayudas y ha alertado de que, una vez se comprobó que no se podían acoger a ellas, "la respuesta del Ministerio ha sido el silencio".

A LA ESPERA DE LAS AYUDAS DE ANDALUCÍA

Por su parte, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ya había advertido al Ministerio que los buques andaluces no podían acogerse a estas ayudas. Con este motivo, Crespo informó tres días después de llegar a su fin el protocolo que, a pesar de no ser su competencia, iba a ofrecer ayudas para tripulantes y armadores con cargo al nuevo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) que permitirían auxiliar a los barcos afectados por la no renovación del acuerdo pesquero con Marruecos.

Ante este anuncio de la Junta, Pacheco ha señalado que aún no se ha anunciado el carácter de estas ayudas. "No se sabe cómo serán ni de qué tipo", ha apuntado, por lo que se encuentran a la espera de saber el modo en qué se podrán acoger a estas ayudas.