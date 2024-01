Perú.- Vladimiro Montesinos acepta la culpabilidad en la masacre de Pativilca

Vladimiro Montesinos, exjefe de Inteligencia del presidente Alberto Fujimori, ha aceptado este lunes su culpabilidad en la masacre de Pativilca, en la que seis campesinos indígenas acusados de pertenecer a Sendero Luminoso fueron asesinados en enero de 1992 por el escuadrón de la muerte Grupo Colina.

Montesinos se ha acogido a la conclusión anticipada del juicio, por lo que la sentencia se conocerá el próximo miércoles. Está acusado de delitos de homicidio, asesinato y desaparición forzada, según informa la emisora peruana RPP. El Ministerio Público pide 25 años de cárcel contra los implicados en el asesinato de las seis víctimas.

Fujimori, quien estuvo presente en la vista en calidad de imputado por el caso Pativilca, seguirá sometiéndose a juicio oral al rechazar acogerse a conclusión anticipada.

"No nos vamos a acoger a la conclusión, queremos demostrar la inocencia del señor expresidente en cada acto que vaya a hacer la digna sala", ha argumentado el abogado de Fujimori, Elio Riera. "No me voy a acoger a la conclusión anticipada", ha respondido tajante el propio Fujimori.

Fujimoiri y su jefe de Inteligencia, Vlademiro Montesinos, son investigados por la muerte de seis campesinos indígenas en Pativilca, en la provincia limeña de Barranca, a los que se acusó falsamente de formar parte de Sendero Luminoso, en el marco de la guerra sucia del Estado peruano contra grupos armados.

Estas prácticas también se evidenciaron en las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, por las que se condenó a Fujimori a 20 años de cárcel, si bien, tras muchas idas y venidas judiciales, finalmente se le concedió el indulto humanitario debido a su supuesto mal estado de salud.