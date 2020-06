Pérez-Reverte comparte una curiosa entrevista con Francisco Franco hecha en pleno 2020

El escritor y periodista, Arturo Pérez-Reverte es un gran amante de la historia y muy a menudo podemos encontrar en su muro de Twitter alguna que otra referencia al pasado. En esta ocasión, Pérez-Reverte ha compartido una entrevista que el historiador, Juan Eslava Galán ha hecho al mismísimo Franco en pleno 2020: "Tienen ustedes que leer esto. No hay excusa. Tienen que leerlo. Mi compadre Juan Eslava Galán entrevista a Franco".

La entrevista corresponde a un artículo publicado en la web de la editorial 'Zenda Libros' con motivo del lanzamiento del último libro de Galán, 'La tentación del Caudillo: Nueve meses que estremecieron al mundo", donde el escritor "se ha visto llamado con urgencia al palacio de El Pardo, creando un fascinante relato de los hechos".

Tienen ustedes que leer esto. No hay excusa. Tienen que leerlo.

Como hemos dicho al principio del artículo, Reverte es un gran apasionado de la historia y sobre todo la relacionada con España. Pero en estos últimos días hemos visto en sus redes sociales su recuerdo al desembarco de Normandía, uno de los acontecimientos históricos más importantes de la historia reciente de Europa y que fue un claro punto de inflexión en el final de la Segunda Guerra Mundial: "6 de junio, playa Omaha, foto Robert Capa. Obsérvenlos con detalle. Hacia dónde se mueven y lo vacía que está la lancha. Podrían ser sus hermanos, sus maridos o sus hijos. A veces, por mucho que los conozcas o los desprecies, no puedes menos que admirar a los hombres", publicaba en su cuenta de Twitter.

Pero volviendo a la entrevista con Franco de Juan Eslava Galán, Reverte se ha referido en más de una ocasión al papel que ha jugado el franquismo en la historia de España. Lo hizo hace varios años en una entrevista con Iñaki Gabilondo en Canal+, donde llegó a reconocer que España no había conseguido superar aquella época y que muchos acontecimientos anteriores a la etapa de Franco como jefe del Estado se habían relacionado de forma directa con este momento histórico: "El franquismo contaminó toda la legítima memoria de España. Cuando llegó la democracia, el principal error de los intelectuales de la izquierda fue que en vez de purgar la historia y la memoria del franquismo y actualizar la bandera de España para las nuevas generaciones decidieron arrinconarla. Muchos hitos de la historia de España, como la Batalla de Flandes o el Descubrimiento de América, suenan a franquismo. En vez de explicar que cada pueblo tiene su historia se borró todo. Las generaciones nuevas han crecido sin tener esas referencias fundamentales para conocer su identidad y por eso cada uno tiene una historia diferente. Por eso creo que esa falta de memoria para entender de dónde venimos es uno de los principales males al que los españoles tenemos que hacer frente".

En este sentido, no es la primera vez tampoco que se refiere a la bandera de España. En noviembre de 2018, Arturo Pérez Reverte publicó en su espacio semanal en 'XLSemanal' un artículo titulado “Sonarse con las banderas”, publicación que hacía referencia al polémico sketch de Dani Mateo en 'La Sexta', cuando decidió sonarse los mocos con la bandera de España. En palabras de Reverte: “Las miro con un educado escepticismo que no excluye el respeto, no por ellas sino por quienes las respetan, ni disipa el desprecio, no por ellas sino por quienes las usan con vileza. Las miro, en fin, no con equidistancia sino con ecuanimidad, que no es lo mismo; pero nunca se me ocurriría insultarlas”.

