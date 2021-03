Pepu Hernández (PSOE) dice que "en este momento" no hay nada sobre su salida al CSD

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha asegurado que "en este momento" no hay absolutamente nada respecto a su posible salida al Consejo Superior de Deportes (CSD) y por tanto no puede entrar a valorar algo que "no existe".

"Sigo al frente del Grupo Municipal como portavoz, me siento comprometido con este proyecto socialista para Madrid, con un modelo de ciudad que expresamos en nuestro programa, en los Acuerdos de la Villa, en nuestros presupuestos alternativos que hemos presentado ya dos años consecutivos y con los planes que proponemos continuamente para hacer de Madrid una ciudad más igualitaria, más humana y más habitable", ha recogido el PSOE en el Consistorio en un comunicado, tras la salida de Irene Lozano del CDS para ir en las listas del PSOE al 4M.

Hernández ha asegurado que "con esa alternativa social y socialista para Madrid" se siente "completamente comprometido" y ha sostenido que no tiene ninguna duda sobre su papel al respecto como tampoco la tiene de que es el modelo que ahora mismo representa la candidatura de Ángel Gabilondo a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Un modelo de ciudad alternativo al de la derecha desarrollista y casposa que lo mismo vende la peatonalización de tramos de calle de menos de 100 metros que nos cierra Medialab Prado o los espacios vecinales. Y hablan de libertad", ha apuntado a continuación.