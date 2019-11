Pepe Reina deja K.O a Gabriel Rufián al hablar de democracia

Pepe Reina ha sido protagonista en las redes sociales durante las últimas horas por sus ideas políticas. Muchos han interpretado uno de sus últimos tuits como constatación de su supuesta ideología. A la par que sus ‘Me gusta’. Tanto lo primero como lo segundo ha llevado a pensar que el portero campeón del mundo y de Europa con la selección española podría simpatizar con Vox. Incluso hay un conocido político que así lo cree: Gabriel Rufián.

“Más Éric Cantona y menos Pepe Reina”, ha tuiteado este martes el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados. Rufián se identifica más con Cantona porque el exfutbolista francés se sumó en su día a las figuras internacionales que se adhirieron a la campaña soberanista “Dejad votar a los catalanes”. De ahí su ‘dardo’ hacia el guardameta del Milan.

Sin embargo, la habitual mordacidad de Rufián en las redes ha tenido contestación por parte de Reina, que iniciaba su respuesta con varios emoticonos desternillantes. “¡¡Yo también soy muy fan de Eric Cantona, la verdad!! Para eso estamos en democracia, claro... Cada uno puede pensar lo que le dé la gana... ¿O sólo vale en algunos casos??? Ay ay ay,Gabriel... Que hay que dar ejemplo, hombre...”.

“Don José, tu tweet nos señala el camino”, “Pepe, qué cosas le pides al de la impresora…” o “Yo creía que los demócratas eran esos que defienden sus ideas y respetan las de los demás, aunque sean diferentes. Estoy descubriendo que ser demócratas es tener unas ideas y señalar al que tiene opiniones distintas. ¡Todavía vas a tener que pedir perdón!” son algunas de las contestaciones en apoyo a Reina. Que, por otro lado, han sido mayoría.

