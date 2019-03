Pedro Sánchez tiene este lapsus y Monedero se ríe de él

En Podemos están nerviosos por las encuestas y no tienen más remedio que intentar cargar con el que hasta hace nada era su socio de Gobierno, Pedro Sánchez, con el que previsiblemente volverán a pactar (si pueden) después de las elecciones generales. Si ayer era Pablo Echenique el que cargaba contra el presidente a cuenta de la exhumación de Franco, hoy es Juan Carlos Monedero el que se ha burlado del último lapsus de Pedro Sánchez.

.@sanchezcastejon que te lías. El 15M fue el 15 de mayo, no de marzo. Eso pasa cuando no se participa en los procesos, cuando uno no se escribe sus textos y cuando te quieres apropie electoralmente de todo. Que te comes hasta los meses. pic.twitter.com/IjfPisdb6U