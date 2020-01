Pedro Sánchez: "El pin parental es un problema inventado por la ultraderecha, que no existe"

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dicho este lunes que el pin parental "es un problema inventado" por "la ultraderecha" que "arrastra" a partidos como PP y Cs "a posturas radicales", por lo que ha pedido al líder de los populares, Pablo Casado, que vuelva al consenso educativo.

En una entrevista en TVE, ha reivindicado la "política útil" frente a la que propugna "la ultraderecha" -ha dicho sin citar expresamente a Vox- al plantear cuestiones como el pin parental, que supone "la ruptura de consensos" en favor de "posturas extremistas".

Ha argumentado Sánchez que la propia Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid ha indicado que no ha recibido quejas oficiales por escrito por charlas extracurriculares que se imparten en los centros educativos de la región, y sólo tiene constancia de alguna queja informal en las redes sociales.

Ha destacado que existe una comunidad educativa con una "representación mayoritaria" que ha consensuado unos planes educativos, así como inspecciones laborales para detectar posibles problemas en el caso de que existieran.

El presidente del Gobierno ha criticado que en la Comunidad de Murcia haya gobernado el PP durante 20 años y jamás se haya "oído" un asunto como el del veto a las actividades extracurriculares, pero que si se plantee ahora porque gobierna en España el PSOE en coalición, ha opinado.

"El veto parental en Murcia lo sacan para que no hablemos de la revalorización de pensiones o la subida de sueldo a los funcionarios. Estamos hablando sobre un problema que no existe. Cuando gobierna el PSOE, hay bronca, crispación. Siempre han sido cuando ha gobernado el PSOE. Esto tiene que ver con que la derecha no asume la derrota electoral. Me gustaría que asumieran el resultado electoral, fueran un partido de Estado... Que entráramos en el consenso educativo. Están en la bronca. Es un problema de temperamento. Y de cálculo. Están en las cortinas de humo", ha sentenciado.