Pedro Quevedo, en COPE: “Si ERC se abstiene, no es un pacto de Gobierno”

El PSOE sigue inmerso en la búsqueda de apoyos para volver a estar a cargo del Gobierno, en este caso junto a Unidas Podemos. Convencer a Coalición Canaria-Nueva Canarias (dos diputados) es uno de los próximos objetivos de los socialistas. Se reunirán con la formación insular la próxima semana, y todo hace indicar que esta facilitará las cosas a Pedro Sánchez.

Como afirma Pedro Quevedo (Caracas, Venezuela, 1956), el diputado de Nueva Canarias, “desbloquear la política española y facilitar la gobernabilidad” es prioritario. Eso sí, con condiciones: “Respeto al fuero canario, a las conquistas previas en los Presupuestos Generales del Estado, a nuestro programa general…”.

Por lo demás, “sólo hay una línea roja: Vox”. “Si la preocupación es que hay partidos no constitucionalistas, ¿qué pasa en Andalucía y Madrid? Lo que tendrían que explicar el PP y Ciudadanos es por qué pactan con un partido que plantea cuestiones inconstitucionales”, opina Quevedo en COPE sobre Santiago Abascal y los suyos.

Podemos, por su parte, no preocupa a CC-NC. Según Quevedo, “no se han caído los techos ni han reventado las tuberías” por tener un acuerdo de Gobierno en Canarias con la formación de Pablo Iglesias. Añade que “probablemente, los intereses de todas las partes estarían más en que aguantase (el Gobierno PSOE-Podemos) que en que no”. De hecho, el parlamentario por Las Palmas de Gran Canaria encontraría muchos más síntomas de “debilidad” en un pacto gubernamental del bipartidismo.

“Un Gobierno PSOE-PP, tal y como están las cosas, oídos los discursos y vistos los programas, no dura más de dos años. Por las contradicciones inherentes a la posición de ambos partidos”, considera Quevedo. También hace hincapié en “diferenciar entre la investidura y el Gobierno” al ser cuestionado por el nacionalismo más radical y su posible importancia a la hora de investir presidente. “Veo muy difícil que Bildu se abstenga, pero si lo hace ERC no es un pacto de Gobierno”, sentencia al respecto.

Para Quevedo, unas terceras elecciones “serían un fracaso tal de la política española” que, si se celebrasen, no duda en afirmar: “Habría que revisar si las personas que están representando a las fuerzas políticas fundamentales del Estado son las adecuadas”. Al representante de Nueva Canarias en el Congreso le resultaría tan “dramático” y dañino algo así que prefiere no pensar demasiado en ello. “No se me pasa por la cabeza ese escenario”, concluye.