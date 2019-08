Pedro García Aguado estalla contra los "desalmados" que han utilizado al padre de Ayuso como ataque

Pedro García Aguado ya ha demostrado en muchas ocasiones que no tiene pelos en la lengua. El antiguo presentador y actual asesor familiar, se ha mojado en diversas ocasiones sobre la situación política del país y más en concreto sobre lo que ocurre en la Comunidad de Madrid.

Lamentable que un político de izquierdas hable a la candidata @IdiazAyuso con tono paternalista diciéndole lo que tiene que hacer y como tiene que responderle en el debate. Asco por estos feministas de pacotilla. Se pilla antes a un mentiroso que a un ... — Pedro García Aguado (@pgaguado) August 14, 2019

El pasado 14 de agosto ya se refirió a Íñigo Errejón de forma velada al hablar de “un político de izquierdas”, al que criticó por su “tono paternalista” con respecto a la recién nombrada presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Acabó su mensaje expresando su “asco por estos feministas de pacotilla”, para concluir con una frase inconclusa “se pilla antes a un mentiroso que a un...”, dejando al gusto del lector el calificativo.

EL PADRE DE DÍAZ AYUSO

Este mismo jueves 15, ha vuelto ha lanzar un mensaje en defensa de Ayuso y dejando un recado a los medios “ruines” y políticos que en el debate de investidura de la popular (y durante las negociaciones) intentaron atacarla con la figura de su padre fallecido.

Menudo repaso de la futura Presidenta de la Comunidad de Madrid @IdiazAyuso a todos esos seudo medios ruines y políticos desalmados que han sido capaces de sacar los temas familiares, duros, tristes, de una familia que lo perdió todo con la crisis.A mi,Isabel me representa. ������ — Pedro García Aguado (@pgaguado) August 14, 2019

García Aguado se muestra firme y, además de a los medios que se han hecho eco de las informaciones relativas al padre de Ayuso, también se dirige a los políticos como “desalmados”. “Han sido capaces de sacar los temas familiares, duros, tristes, de una familia que lo perdió todo con la crisis”, afirma.

Me está gustando en la confrontación. �� — Pedro García Aguado (@pgaguado) August 14, 2019

“A mí, Isabel me representa”, es la frase con la que el antiguo presentador de TV ha mostrado su posicionamiento a favor de la nueva presidenta del Partido Popular.

HERRERA TAMBIÉN SE HA SUMADO A LAS CRÍTICAS

En su monólogo de este jueves, Herrera también ha criticado la actitud de Errejón. "Ayer no se destiló la mejor finura parlamentaria. Tuvo que ser Ángel Gabilondo el que diera una llamada de atención principalmente a su socio Errejón. Él quiso ser la niña guapa de la fiesta, el protagonista supremacista e intelectual. Isabel Díaz Ayuso igual no pertenece a la escuela de Frankfurt. O no está entre las 20 intelectuales más capacitadas de Europa. Vale, de acuerdo. Pero es que Errejón tampoco”.

Ayer Errejón le decía: “Usted no tiene nivel intelectual para discutir conmigo. Usted no me aguanta a mí 15 minutos hablando”. Frente a esto, Carlos Herrera afirmó: “Lo cual es de una chulería pretenciosa que retrata mucho a la persona. Claro que tampoco se quedó corta Díaz Ayuso. Le dijo que venía manchado de dictadura. Y le recordó la beca black. Mientras el otro le hablaba de corrupción. ¡Pero si tú tenías una beca black! ¡Cantamañanas! ¿Por qué siempre se pone a hablar el que menos puede hacerlo? El que decía que los venezolanos comían tres veces al dia. Fíjese en la percepción de la realidad que tiene este individuo. ¡Comerá Maduro tres veces al día! Los demás está por ver todavía", ha señalado.