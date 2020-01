El patriótico discurso de Revilla para Pedro Sánchez y sus pactos con los independentistas

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, nunca ha ocultado su patriotismo y su defensa de la nación española, dentro del regionalismo cántabro que defiende el partido que lidera. Por eso, en consecuencia con sus ideas, Revilla y el PRC tomaron la decisión de votar en contra de la investidura de Pedro Sánchez, a pesar del gobierno de coalición que PRC y PSOE mantienen en Cantabria y de que el diputado José María Mazón fue el único no socialista que votó a favor de la investidura fallida de Sánchez allá por el mes de julio.

A pesar de que se especulaba con la posibilidad de que el no de Revilla a Sánchez supusiera una ruptura del acuerdo de gobierno en Cantabria, la Comisión Ejecutiva del PSOE en la comunidad decidió mantener la coalición con el PRC de Miguel Ángel Revilla, por "responsabilidad" con los cántabros y para no "dejar abierta la posibilidad de que el PP y las derechas puedan llegar" al Ejecutivo.

"Los ciudadanos y ciudadanas pueden estar tranquilos, nosotros cumplimos nuestros compromisos", aseguraba la secretaria de Organización del partido, Noelia Cobo. "Muchos han reclamado en las últimas horas estabilidad y progreso para Cantabria, algo que hoy solo lo garantiza el PSOE como bien sabe nuestro socio de Gobierno", explicaba la número dos de los socialistas en la región, que aseguraba además que "la sociedad cántabra entiende que nuestra permanencia en el Gobierno refuerza la interlocución con el Gobierno de España".

Revilla advierte a Sánchez de que no admitirá represalias

No obstante, y a pesar de esta decisión, se mantienen las suspicacias sobre las posibles consecuencias de la decisión del PRC, unas consecuencias de las que advertía con contundencia el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en una rueda de prensa.

"Hemos luchado contra romanos y árabes. Estamos acostumbrados a ir en carretas a Castilla, andamos en las barcas y España está por encima de todo."

"Cuidado con que se tomaran represalias en esa línea, eh. Cantabria es un pueblo de gente noble. Los cántabros nos hemos enfrentado a romanos, árabes, hemos sobrevivido, no hemos tenido ni nombre a veces, nos han quitado hasta el apellido. Y ahora somos Cantabria. Y estamos acostumbrados a ir en carretas a Castilla y a andar en albarcas. Y somos un pueblo que no nos vendemos por nada, no nos vendemos. Porque España está para los cántabros por encima de todo, por encima de todo", aseguraba Miguel Ángel Revilla, avisando a Pedro Sánchez de las posibles consecuencias de la ruptura del pacto de Gobierno y reprochándole también sus pactos con los partidos independentistas, en especial con Esquerra Republicana de Catalunya.

El Partido Regionalista de Cantabria no considera roto el pacto de Gobierno en Cantabria con el PSOE, un pacto que, a su juicio, "funciona con normalidad" y "no está condicionado a la investidura de Sánchez". El PRC no acepta que se acuerde la creación de una mesa bilateral de diálogo" entre el Gobierno de Cataluña y el de Sánchez y se hable de "negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político, porque, en opinión de los regionalistas cántabros eso se traduce en "bilateralidad con el Gobierno Catalán y consulta-referéndum a la sociedad catalana".