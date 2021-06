Pastor (PP) cree que no se da "ninguna" condición para los indultos: "La magnanimidad hay que tenerla con los españoles"

La vicepresidenta del Congreso y vicesecretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, ha considerado que no se da "ninguna" de las condiciones para que se pueda conceder un indulto a los políticos presos por el 'procés' y, parafraseando al presidente Pedro Sánchez, ha afirmado: "La magnanimidad hay que tenerla con los españoles, que ven como aquí se puede vulnerar el estado de derecho y aquí no pasa nada".

Así se ha pronunciado Pastor en València, donde ha participado en un acto con militantes, donde ha señalado que Sánchez "se está haciendo prácticamente un autoindulto", y ha subrayado que los políticos presos "están en la cárcel por haber subvertido el orden constitucional", algo que, a su juicio, es "gravísimo".

"Pero es que además no muestran arrepentimiento", ha agregado, y ha remarcado que no hay "ni principio de justicia ni de interés general" sino un "interés particular". En este sentido, ha asegurado que este es el "pago" de Sánchez a sus socios, y ha afeado que "ese camino de pagar favores no tiene retorno".

De hecho, ha insistido en que "no hay ningún indicio ni ningún signo de que aquí alguien se arrepienta". "Al contrario, la propia carta de Junqueras desde la cárcel, muestra eso que algunos llaman acercamiento". "A lo mejor es que no leo bien, pero lo que he leído es justamente que ya está hablando de autodeterminación, que como usted saben no está en el ordenamiento jurídico".

En este sentido, ha manifestado que lo que no sea el rechazo a este posible indulto, "todo lo demás es intentar engañar a la gente, anestesiarla con frases estupendas de buenismo tontiloco que no llevan a ninguna parte".

Por otra parte, Pastor también ha apuntado que están trabajando en una propuesta de modificación de la ley para que no se puedan conceder indultos en el caso de delitos como el de sedición. Además, ha apostillado que este tipo de delito también está en otros ordenamientos jurídicos.