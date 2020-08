El Partido Popular pregunta al Gobierno qué ha pasado con el stock de Remdesivir

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha exigido este sábado al Gobierno que explique "qué ha pasado" con el stock de Remdesivir, un antiviral utilizado en el tratamiento contra el coronavirus. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informó este viernes de que las existencias de Remdesivir se van "a agotar en las próximas horas", y por eso movilizará los sobrantes de ensayos clínicos hasta que llegue un nuevo envío la semana que viene.

Montserrat, que ha visitado junto a dirigentes del PP catalán el paseo marítimo de Badalona, ha asegurado: "Hoy hemos amanecido con otra gran mentira del Gobierno. El pasado 1 de julio, el ministro de Sanidad, el Gobierno, dijo ante los españoles que teníamos suficiente stock de medicamento antiviral". "Hoy vemos que en pocas horas se terminará el medicamento para combatir la Covid, por eso exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez que explique qué ha pasado con el stock, dónde está el medicamento de los españoles", ha insistido Montserrat, que fue ministra de Sanidad con el Gobierno de Mariano Rajoy entre 2016 y 2018.

La portavoz en el Parlamento Europeo ha recordado que el PP exigió crear una plataforma para la compra centralizada de medicamentos para "todos los ciudadanos", así como un plan jurídico para que las autonomías pudieran poner en marcha medidas contra la pandemia, pero "el Gobierno se ha ido de vacaciones".

El Ejecutivo ha preferido "irse de vacaciones"

"Los tribunales no avalan medidas necesarias y buenas que hacen las comunidades autónomas", ha proseguido, a causa de la falta de este plan jurídico. "Los españoles - ha denunciado - estamos sufriendo un Gobierno nefasto, un Gobierno que ha llegado tarde y mal en todas las decisiones, que genera incertidumbre, que no está haciendo nada, que no pone soluciones encima de la mesa cuando está en juego la salud de los españoles, el empleo de miles de familias, la economía en todos los sectores y la vuelta al colegio de nuestros hijos".

Sobre el regreso a las aulas, ha lamentado que el Ejecutivo ha preferido "irse de vacaciones" a "ponerse a la cabeza", junto a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para lograr una vuelta al colegio "con seguridad". Dolors Montserrat ha vuelto a recordar las propuestas del PP presentadas hace un mes en el Congreso para poner en marcha un plan jurídico que permita adoptar medidas frente a la covid y crear una Agencia de salud pública.

La portavoz del PP en la cámara europea ha asegurado que el PPE ha hecho "los deberes" para poner a disposición de España la "ayuda necesaria y ahora le toca al Gobierno poner encima de la mesa las reformas para fortalecer el sistema nacional de salud, la atención primaria, las reformas para que España vuelva a ser la España que dejó el PP, en la senda del crecimiento económico".