El Parlament reforma la ley del catalán en las aulas para garantizar la vehicularidad del aranés

El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles la reforma de la ley sobre las lenguas oficiales en la educación no universitaria para que los proyectos educativos en la Vall d'Aran (Lleida) garanticen el aprendizaje y el uso curricular y educativo habitual del aranés.

Tras el debate, en el que algunos de los diputados han hecho parte de sus intervenciones en aranés, la iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSC, ERC, Junts y comuns, el 'no' de Vox y la abstención de CUP, Cs y PP.

Esta proposición de ley modifica la ley del catalán en las aulas para garantizar que el aranés sea vehicular, y el debate ha contado con la intervención de la síndica de Aran, Maria Vergés, que previamente se ha reunido con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en su despacho en la Cámara catalana.

Ante el hemiciclo, Vergés ha defendido esta iniciativa para proteger el aranés en la escuela y ha reivindicado que la Vall d'Aran es "un sujeto político mayor de edad que no debe tener paternalismo", tras lo que ha pedido que el aranés se equipare de manera justa y equitativa con el catalán.

Sílvia Romero (PSC) ha lamentado que el aranés se encuentra en una situación frágil por el descenso del uso social, y ha celebrado que esta proposición de ley fortalece el modelo lingüístico de la escuela de Aran y "sus objetivos de garantizar el conocimiento equilibrado de las diferentes lenguas del territorio".

"Sabemos que el plurilingüismo equivale a riqueza de país, y que ante la globalización que vivimos es necesaria la protección de las lenguas propias", ha dicho la republicana Marta Vilalta, que ha sostenido que la ley del catalán en las aulas tiene precisamente este objetivo y ha celebrado que el TC avalara este martes la Ley Celaá sin fijar porcentajes de lenguas.

El diputado de Junts Francesc Ten ha destacado que la modificación de esta norma permitirá dar seguridad jurídica al modelo lingüístico de escuela del Aran: "Desde Junts insistiremos tanto como haga falta en defensa de los derechos lingüísticos, insistimos en la inmersión y que los poderes del Estado las respeten".

"DESPROPÓSITO, ESPERPENTO"

Desde Vox, Jesús Acosta ha tachado la iniciativa de "despropósito, esperpento y chapuza colosal, una modificación de la modificación", y ha criticado que se trata de una modificación de la ley del catalán, que pactaron PSC, ERC, Junts y comuns para evitar la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que fijaba un mínimo del 25% de castellano en las escuelas.

La diputada 'cupaire' Dolors Sabater ha explicado que no han apoyado la iniciativa, pese a apoyar la vehicularidad del aranés en Aran, porque es una "corrección a una ley que no debería haber existido": a su juicio, supone un retroceso en el estatus del catalán como lengua de aprendizaje en las aulas y no ha evitado aplicar el 25% de castellano.

Desde los comuns, Jéssica González ha reclamado al Govern garantizar recursos al Conselh Generau para que pueda impulsar políticas en ámbitos como la lengua y así evitar que la Vall d'Aran quede al margen de las decisiones que le afectan, y ha sostenido que el aranés debe ser vehicular en la enseñanza como "lengua propia" de la región que es.

Nacho Martín Blanco (Cs) ha expresado su "envidia sana" por el sistema educativo de la Vall d'Aran, que cree que ha sabido compatibilizar el aranés con el catalán y el castellano, y ha asegurado que las tres son lenguas propias de los ciudadanos de la región y de toda Catalunya.