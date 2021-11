La parada nuclear encarecerá más el precio de la luz

La energía nuclear aporta el 20% de toda la que consumimos y las renovables hoy por hoy no pueden cubrirlo. Hay que tirar, por tanto del gas con la consiguiente repercusión al alza, una vez más, en el precio de la electricidad. Yolanda Moratilla es Doctora en Ingeniería y profesora de ingeniería energética en Comillas ICAI. Explica a COPE que “el precio medio de la electricidad va a subir porque se va a alcanzar más veces el máximo debido a que va a tener que entrar más veces el gas, supliendo a lo que sería la nuclear”. La eólica y la solar no son suficientes para paliar lo que va a dejar de generar la nuclear; “ahora tenemos bastante viento con lo cual la eólica puede estar funcionando más horas, pero ¿cuánto va a poder suplir la eólica de la nuclear?, obviamente todo no va a ser y va a tener que entrar el gas”.

Dependemos de terceros países

España depende energéticamente de otros países y somos más vulnerables, según un estudio de la UOC y la universidad de Columbia El precio del gas afecta a la subida de la electricidad en España 12 veces más que en Finlandia o 7 más que en Francia y 5 más que en Alemania. El Gobierno mantiene el calendario de cierre de nucleares entre 2027 y 2035, sin embargo, según los expertos habrá que ampliar el plazo mientras no tengamos otras fuentes de energía. “Es un error, ahora mismo tenemos solo eólica y solar no obstante son intermitentes y por tanto no gestionables y no podemos basar nuestro mix en energías que no son gestionables” explica Yolanda Moratilla. Si cerramos las nucleares “todo será gas con dependencia externa total y a precios que serán cada vez mayores, siempre que no haya problemas políticos y afecte al suministro” y con el añadido de que al quemar gas estamos generando más CO2.

España tiene gas

Si, España tiene gas, pero extraíble solamente por fracking o fracturación hidráulica, una técnica que está prohibida en nuestro país por la presión de los ecologistas. Se utiliza en Reino Unido y especialmente en Estados Unidos y por tanto se da la paradoja de que si importamos gas de USA será mediante este método que aquí no se permite. “Es una incongruencia”, sentencia Yolanda Moratilla. Consiste en perforar a gran profundidad en vertical y después en horizontal. A través de unos tubos se expulsa agua a altas presiones con arena y productos químicos que fracturan las rocas porosas, para que el gas salga por la chimenea. Los ecologistas aseguran que disminuye la disponibilidad del agua y se ponen en peligro los ecosistemas por los productos químicos.