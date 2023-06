El PAR supedita su 'sí' a Azcón a un acuerdo programático suscrito por el resto de fuerzas que apoyen la investidura

El diputado electo del Partido Aragonés en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha condicionado su apoyo a la investidura de Jorge Azcón como presidente del Ejecutivo autónomico a alcanzar un acuerdo programático entre las dos fuerzas (PP-PAR), que también deberán suscribir el resto de formaciones que apoyen a candidato 'popular', y que pasa, entre otras cuestiones, por respetar la condición fundamental del rechazo al trasvase del Ebro.

Así lo ha transmitido Izquierdo a la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (VOX), con quien ha mantenido un encuentro este jueves en el marco de la ronda de contactos previa a la propuesta de un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

El diputado ha agradecido que sea consciente de la importancia que tiene el tratamiento a los grupos minoritarios en el Parlamento aragonés y que comprenda que es "incómodo" integrar a tres formaciones tan diferentes en el grupo mixto por la dificultad para trabajar.

En el encuentro, el diputado del PAR ha recalcado a Fernández la intención de su partido de que gobierne lista más votada en todas las instituciones, que en el caso del Gobierno de Aragón es el Partido Popular. No obstante, ha subrayado la importancia de que los 'populares' se comprometan a una serie de cuestiones programáticas "importantes".

En esta línea, se ha referido a las siguientes: El trasvase del Ebro, la modificación del decreto del transporte sanitario, las ayudas directas a agricultores y ganaderos, la reunión bilateral Aragon-Estado, la financiación autonómica y el apoyo a las comarcas.

Es un documento "amplio pero concreto en lo que al PAR nos importa", ha explicado. Si se alcanza un consenso con respecto al mismo, "votaremos sí y el PP pasará de tener 28 a 29 apoyos", pero deberán aceptarlo todas las formaciones que apoyen la investidura, ha condicionado. En caso contrario: "Saldremos de la ecuación", porque "queremos ser un socio preferente".

"No habrá abstención del PAR", ha remarcado, y tampoco importa que fuerzas voten sí y quienes no. "Si el PP está de acuerdo con nosotros, no vamos a imponer nada a nadie", ha anotado Izquierdo.

En este sentido, al ser preguntado por la posibilidad de que VOX se sume a su posible acuerdo programático, ya que el líder nacional de VOX, Santiago Abascal, ha manifestado la intención de su formación de impulsar los trasvases, Izquierdo ha apuntado: "Podrían hacerlo todos los grupos".

Acerca de la integración de VOX en un pacto para la gobernabilidad entre el PP y el PAR, Alberto Izquierdo ha puntualizado: "Los que somos demócratas, y VOX lo es, tenemos que saber que en política, cuando se pacta, hay que dejar algún 'pelico' en la gatera".

En esta línea, ha declarado que si la defensa del trasvase es una condición fundamental de VOX para apoyar la investidura de Azcón, el PAR estará en la oposición, ya que la postura contraria, de rechazo, es una cuestión "que nosotros no vamos a cambiar bajo ningún concepto".

DOCUMENTO PARA EL PP

Ha avanzado que el documento final se remitirá a los 'populares' entre este jueves y viernes, aunque no se hará público hasta saber si hay o no acuerdo. En cualquiera de los dos casos, se dará a conocer con la correspondiente explicación.

"Aún no lo vamos a hacer público porque la elegancia parlamentaria pasa por trabajar en equipo con quien se negocia", ha argumentado Alberto Izquierdo. Por otro lado, ha opinado que una semana es suficiente para recabar los apoyos necesarios para posibilitar una investidura, porque se ha trabajado durante este tiempo.

Alberto Izquierdo ha reiterado que el PAR no quiere sillones, para después añadir: "Si el Partido Popular acepta el acuerdo programático a cuatro años y nos pide formar parte del gobierno, hablaremos de hacerlo, pero no es una cuestión de que nos ofrezcan la Vicepresidencia del Gobierno de Aragón a costa de no aceptar nuestro acuerdo, porque diremos no".

"No queremos sillones, sino proyecto político para Aragón", ha apostillado Izquierdo, en referencia a la posibilidad de que una de sus peticiones pase por mantener un senador autonómico, como en la anterior legislatura.

Ha manifestado que al PAR le resulta indiferente qué partido ocupe un determinado departamento, pero si que tengan "una hoja de ruta" y que expliquen qué va a pasar con todo aquello que tiene que ver con la mejora de la vida de los aragoneses.

DIPUTACIÓN DE TERUEL

Respecto a la negociación de un pacto en la Diputación de Teruel, Izquierdo ha afirmado que ha mantenido conversaciones con todas las fuerzas políticas, a excepción de Teruel Existe: "Tomás Guitarte tiene mi móvil porque hemos trabajado juntos; puede llamar cuando quiera y podemos quedar, pero parece que no quiera, quizá los turolenses nos tenemos vértigo entre nosotros".

Pese a ser la segunda fuerza más votada en la provincia de Teruel en número de alcaldes, el PAR no quiere la Presidencia de la institución, sino que apoyarán a la lista más votada, en caso de llegar "a un entendimiento", ha aseverado Izquierdo.

Asimismo, ha negado que un posible acuerdo en la institución provincial condicione el apoyo a la investidura del 'popular' Jorge Azcón.