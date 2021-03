La descomposición de Cs llega al Congreso: un diputado se pasa al Grupo Mixto

El diputado de Ciudadanos en el Congreso Pablo Cambronero ha anunciado este miércoles que se ha dado de baja del partido y ha solicitado a la Mesa de la Cámara Baja su integración en el Grupo Mixto. Justifica su decisión en lo que llama "deriva sanchista" que achaca a la dirección que lidera Inés Arrimadas.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter y recogido por Europa Press, el diputado ha dejado claro que dijo "no al sanchismo" y ha asegurado que "las convicciones no se venden ni se compran". "Y menos aún se cambian, al menos las mías, nos voten los españoles o no", ha añadido, insistiendo en que intentará "continuar donde Albert Rivera lo dejó".

Cambronero, policía de profesión y hasta ahora portavoz de Interior en el Congreso, ha explicado que no va a "incumplir" el programa electoral de la formación naranja pero ha insistido en que no puede ponerse "a las órdenes de una dirección de partido que en plena pandemia dedica su tiempo" a realizar pactos o estrategias con Podemos, ERC, o Bildu.

El Grupo Mixto del Congreso cuenta actualmente con nueve diputados de siete partidos políticos distintos: UPN, la CUP, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias, Partido Regionalista Cántabro (PRC) y Teruel Existe.

Es la decisión más difícil que he tomado. He pedido integrarme en el Grupo Mixto del Congreso para defender el programa electoral que firmé.



No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer.



Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo. pic.twitter.com/af0AxewfCV — Pablo Cambronero ���� (@PabloCamPiq) March 17, 2021

CS LE PIDE EL ACTA "POR COHERENCIA"

La dirección de Ciudadanos ha pedido al diputado que entregue su acta "por coherencia personal, respeto a los principios éticos" de la formación y en cumplimiento de los Estatutos. A través de un comunicado, la dirección recuerda a Cambronero que tanto los Estatutos como la Carta Ética y Financiera que firmó recogen "el compromiso de dejar el acta si causan baja en el partido por cualquier motivo".

Señala también que el grupo parlamentario naranja "seguirá trabajando y defendiendo su proyecto para velar siempre por el interés general de los españoles", hacer política útil e impulsar reformas que consigan que en España triunfen la unión y la concordia frente a la división y el enfrentamiento".

Mientras el grupo de Cs en el Congreso se mantiene así con nueve diputados al perder a Cambronero, en el Senado, tras la salida de Fran Hervías, que hoy ha formalizado su renuncia al acta, el partido se queda con seis senadores, los mínimos para poder mantener el grupo parlamentario en la Cámara Alta.

Un grupo que está en el aire y que dependerá de los resultados que tengan en las elecciones madrileñas, ya que dos de sus senadores están designados por la Asamblea de Madrid, entre ellos el portavoz Tomás Marcos.