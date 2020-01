¿Otro privilegio para los Jordis?

Este martes Jordi Sánchez y Jordi Cuixart cumplían una cuarta parte de la condena de 9 años de cárcel por sedición por la causa del procès. Y, por ello, la facultad para pedir sus primeros permisos penitenciarios. Sin embargo, a fuentes penitenciarias consultadas por COPE les causa mucha extrañeza que en la misma mañana que han pedido esos permisos, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners se lo ha concedido.

Tal y como contamos en COPE el pasado 11 de diciembre el artículo 154 del reglamento penitenciario es claro: cualquier preso puede pedir sus primeras salidas de prisión en el mismo momento que cumplan una cuarta parte de la condena. Permisos que no superarán los 36 días al año ni los siete días consecutivos. En el caso de los famosos Jordis esa fecha ha llegado este martes, 14 de enero, con lo que las defensas de ambos se han apresurado a solicitarlo.

No se entiende la premura de la resolución

Hasta ahí todo entra dentro de la lógica. Lo que no se entiende y así lo han trasladado distintas fuentes penitenciarias a COPE es la premura en su resolución. En la misma mañana que lo han pedido la Junta de Tratamiento de la cárcel de Lledoners (Barcelona) se lo ha concedido. Es una solicitud de salida de 48 horas que aún tendrá que ratificar la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat de Cataluña.

Las Juntas de Tratamiento de las distintas cárceles españolas no tienen un día fijo de reunión pero en su mayoría son los miércoles o jueves. En prisiones pequeñas solo una vez cada quince días. Por eso a estas fuentes les extraña la rapidez y premura con la que han concedido a Sánchez y Cuixart este primer permiso de salida. Si lo comparamos con otro reo famoso, Iñaki Urdangarín, no hubo tanta prisa. Pidió su primer permiso el 28 de noviembre -también el día en que cumplía una cuarta parte de la condena- pero tardó una semana en conocer su resolución.

La cárcel de Brieva es pequeña y su Junta de Tratamiento solo se reúne dos veces al mes. Al ex duque de Palma no se lo concedió hasta el 5 de diciembre. En el caso de los Jordis es evidente que había más prisa. Estas mismas fuentes consultadas por COPE coinciden en que no es normal pero sí legal.