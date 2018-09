La otra cara de Magdalena Valerio: su victoria frente al cáncer de mama

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, será entrevistada por Carlos Herrera este jueves a las 8.30 en 'Herrera en COPE'. Varios son los temas que el comunicador le pondrá encima de la mesa: pensiones -con el acuerdo suscrito este miércoles por la tarde del Pacto de Toledo-, la jubilación anticipada de los policías locales, o la situación delicada de su compañera en el Gobierno, la responsable de Justicia, Dolores Delgado.

Pero más allá de la mera actualidad, Valerio tiene una carrera profesional y política dilatada, y también una historia personal marcada por una enfermedad, el cáncer, que afortunadamente superó. Además, justo este jueves cumple 59 años.

Biografía

Magdalena Valerio Cordero nació en Torremocha (Cáceres), un pueblo de solo 850 vecinos, el 27 de septiembre de 1959. Su padre era guardia civil. Cursó Bachillerato en Alcalá de Henares, donde después se licenció en Derecho, en la Universidad Complutense de Madrid.

A pesar de ser extremeña, Valerio ha desarrollado toda su trayectoria laboral en Guadalajara. Allí se mudó a finales de los 80 con su exmarido, y allí ha desempeñado el puesto de secretaria provincial de la Consejería de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha. Es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del Instituto Nacional de Empleo.

A nivel político, fue concejala del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara entre 1999 y 2005 y 2011 y 2014, ejerciendo también como portavoz del Grupo Municipal. Además, ha sido consejera de Trabajo y Empleo, Turismo y Artesanía y Justicia y Administraciones Públicas del gobierno autonómico manchego.

Es diputada en el Congreso de los Diputados desde 2011, y forma parte de la ejecutiva federal socialista. En este sentido, es una 'sanchista' desde el primer momento. Conoció al ahora presidente de su época como diputada 'rasa'. Desde el 6 de junio es ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Su lucha personal contra el cáncer

Magdalena Valerio recibió una mala noticia en el verano de 2015: tenía cáncer de mama, y había que operar.

Afortunadamente, y tras un año de lucha contra la enfermedad, la ahora ministra la venció. En 2016, en una entrevista en Onda Cero, señaló que no echó "ni una lágrima cuando me dieron el diagnóstico y tampoco con el tratamiento que recibí tras la operación. Sin embargo, sí me ha emocionado la lucha y la entrega de toda mi familia: mi madre, que es muy mayor, mi hija, que se vino a vivir otra vez conmigo, mi novio Lorenzo...".

Precisamente su pareja sabe bien lo que es el cáncer. Se trata de Lorenzo Díaz, exmarido de la también periodista Concha García Campoy, quien murió a causa de una leucemia en 2013. Con ella tuvo dos hijos, Lorenzo y Berta, algo que les mantenía unidos a pesar del divorcio.

Valerio explica que el cáncer le enseñó a valorar "las pequeñas cosas" y que "la vida te da un vuelco de la noche a la mañana, que somos muy vulnerables y que lo más importante son la familia y los amigos".

Además, Lorenzo es periodista, sociólogo, crítico y Premio Nacional de Gastronomía. Una habilidad, la de la cocina, de la que se aprovecha su novia, como ella misma ha confesado alguna vez, cuando regresa de un día frenético y se encuentra un pequeño plato de deliciosa fabada para cenar, además de un postre.

¿Qué debería preguntarle Herrera?

- El acuerdo del Pacto de Toledo para actualizar las pensiones solo con el IPC

- La jubilación anticipada de los policías locales

- ¿Quién le coló el gol con la creación del sindicato de trabajadoras sexuales?

- Subida del paro en agosto, el incremento más fuerte desde 2011

- Como ministra de Migraciones y ante la situación en Europa y en España, con el aumento de la llegada de inmigrantes este año: ¿Cómo se soluciona esto? ¿Está a favor de aumentar el control de las fronteras, sobre todo en Ceuta y Melilla?

- Situación de la ministra de Justicia, Dolores Delgado

- Situación general del Gobierno tras 100 días, dos dimisiones y el caso tesis