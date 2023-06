Ossorio, sobre ser presidente de la Asamblea: "Yo haré lo que diga la presidenta"

El vicepresidente y consejero de Educación y Universidades en funciones, Enrique Ossorio, ha sostenido que él hará la próxima legislatura lo que la presidenta de la Comunidad en funciones, Isabel Díaz Ayuso, le diga.

Ossorio ha visitado el campus de Leganés de la Universidades Carlos III, donde han arrancado este lunes la EvAU, y ha sido preguntado directamente por los medios de comunicación por los rumores que le sitúan como presidente de la Asamblea de Madrid durante la próxima legislatura.

"Yo, como siempre, y de momento me ha ido muy bien, haré lo que diga la presidenta, donde ella considere que yo puedo servir mejor a los madrileños yo estaré ahí donde sea. De momento siempre he actuado de esta manera y me ha ido muy bien a mí (...) A mí me gustará el puesto donde quiera la presidenta que esté", ha señalado.

Respecto a la conformación del nuevo Gobierno, Ossorio ha recordado las palabras de Ayuso sobre que este será "austero" y ha remarcado que la dirigente madrileña lleva "tiempo ya pensando" en él y en cómo llevar a cabo su programa electoral, que es "súper ambicioso".