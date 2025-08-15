Óscar Puente cree que la línea Galicia-Madrid tampoco estará en servicio durante el día de mañana por los incendios

Un vehículo y un agente de la Guardia Civil en los incendios en Zamora

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado este viernes que "todo apunta" a que mañana, sábado 16 de agosto, la línea férrea Galicia-Madrid "tampoco estará en servicio".

"La proximidad de los incendios a las vías y túneles impiden que protección civil autorice la operativa prevista. Estén atentos a la información que Adif y Renfe vayan proporcionando", ha escrito Puente en su cuenta de X.

La circulación de trenes en la línea Madrid-Galicia se mantiene suspendida de forma ininterrumpida por los incendios forestales en varias zonas de la provincia de Ourense. Renfe ha habilitado únicamente un convoy entre Madrid y Zamora para prestar un servicio hasta esta capital de provincia para los viajeros que tenían este destino.