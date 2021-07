Oscar López, número tres con Rubalcaba en el PSOE, sustituye a Iván Redondo como jefe de Gabinete de Sánchez

El hasta ahora presidente y Consejero Delegado de Paradores Nacionales, Oscar López, será el nuevo jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sustitución de Iván Redondo.

Se trata de un hombre de partido que tuvo cargos orgánicos ya con José Luis Rodríguez Zapatero, como secretario general, y después con Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue quien le nombró secretario de Organización del PSOE, es decir, número tres del partido en febrero de 2012, cuando relevó a Zapatero al frente del PSOE.

Oscar López, que nació en abril de 1973, se afilió al PSOE en 1996 y fue asesor del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Europeo entre 1997 y 2000, como experto en Relaciones Internacionales. Tras el periplo europeo, le fichó José Blanco, el entonces secretario de Organización del PSOE con Rodríguez Zapatero.

En aquel momento fue nombrado coordinador de la Secretaría de Organización y Acción Electoral hasta 2008, fecha en la que fue elegido secretario general del PSOE de Castilla y León, cargo que ocupó hasta 2012, después de haberse presentado a las elecciones autonómicas como candidato a presidir la Junta de Castilla y León.

Durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero --entre 2004 y 2011-- fue diputado por la provincia de Segovia, a la que está vinculado ya que su familia materna procede de allí, en concreto de Bercimuel y Riaza. Durante su paso por el Congreso de los Diputados ejerció como Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Control Parlamentario de Radio Televisión Española y ponente del proyecto de Ley de Reforma de la Financiación de la Corporación de RTVE.

El nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez se licenció en Ciencias Políticas con la doble especialidad de Estudios Internacionales y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, habiendo cursado un año en la Universidad de Newcastle upon Tyne (Reino Unido). No obstante, también había iniciado estudios de Derecho que no finalizó.

López es también el autor del libro "Del 15M al Procés: la gran transformación de la política española" (2018) en el que analiza una etapa de la democracia española marcada por la llegada de Podemos y Ciudadanos, el desafío soberanista catalán y el fin del bipartidismo.

Y con la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, fue nombrado presidente consejero delegado de Paradores Nacionales, la empresa pública que gestiona los paradores, muchos de ellos localizados en edificios históricos.