Ortuzar (PNV): Vox no debería estar en ningún órgano ejecutivo institucional

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado este martes que Vox no debería estar "en ningún órgano ejecutivo de ninguna institución democrática" y ha considerado que "el principal perjudicado de no pararle los pies" al partido de Santiago Abascal "será el PP".

En una rueda de prensa convocada en Bilbao para hablar de la renovación del Estatuto del País Vasco, y preguntado por la constitución de la Mesa del Congreso, Ortuzar ha señalado que Vox es una opción política que está "dentro del sistema democrático, pero no es democrática".

En unas declaraciones efectuadas antes de que Vox haya conseguido entrar en la Mesa de la Cámara Baja, Ortuzar ha dicho que los votos del PNV serían para conseguir "una Mesa limpia de populistas y ultras".

Ha criticado que se "blanquee" la posición de Vox o que se permita que "impugnen o mediaticen" la voluntad de los demás grupos.

También preguntado sobre un posible acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, Ortuzar ha mostrado su esperanza en que el PSOE y ERC, aunque "necesiten más tiempo para llegar a un punto de encuentro suficiente", alcancen "sin prisa pero cuanto antes" un acuerdo que permita el respaldo de los republicanos catalanes al candidato socialista.

El presidente del PNV ha insistido en su "optimismo" para un posible acuerdo de investidura, al considerar que "se dan las condiciones y los números", aunque "falta voluntad política", para conseguir la formación de un Gobierno "con apoyos progresistas y periféricos que respondan a lo que fue la moción de censura" contra Mariano Rajoy.

A su juicio, no hay "otra alternativa", ya que "no hay solución mirando a la derecha, no para la investidura ni mucho menos para la gobernabilidad".