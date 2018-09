Oriol Junqueras se presentará a las elecciones europeas

Oriol Junqueras, el preso más mediático de la cárcel de Lledoners, ha anunciado que se presentará a las elecciones europeas como cabeza de cartel de la lista de Esquerra Republicana de Catalunya. Lo ha hecho a través de una carta a la militancia a la que ha tenido acceso la Agencia Catalana de Noticias.

En la carta, Junqueras asegura que se presenta para "defender los derechos de todos los represaliados". Su intención, asegura, es "continuar luchando, como he hecho siempre, por la libertad de mi país. Quiero defender mis derechos políticos y de todos los represaliados, que es aquello que nos quieren arrebatar, y por eso he decido presentarme a las elecciones europeas, es la mejor manera de no hacer efectiva la represión que nos quieren imponer".

El vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, leerá esta carta ante los medios de comunicación frente a la cárcel de Lledoners, donde Junqueras está en prisión provisional.