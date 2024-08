O.Próximo.- La UNRWA despide a nueve trabajadores que "podrían haber estado involucrados" en el ataque del 7 de octubre

La ONU no detalla qué tipo de implicación tienen estos trabajadores y anuncia que el informe no se publicará porque es confidencial

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha despedido a nueve trabajadores que "podrían haber estado involucrados" en los ataques del 7 de octubre perpetrados por las milicias palestinas contra territorio israelí.

"Las pruebas obtenidas por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna indicaron que los miembros del personal de la UNRWA podrían haber estado involucrados el 7 de octubre de 2023. El empleo de estas personas se rescindirá en interés de la agencia", ha indicado el portavoz adjunto del secretario general, Farhan Haq.

De los 19 casos en total investigados por la oficina, en un caso no se obtuvieron pruebas "que respaldaran las acusaciones de participación", mientras que en otros diez no hubo información suficiente" para concluir que participaron en los ataques.

Preguntado varias veces ese condicional de "podrían haber estado involucrados", Haq ha indicado en rueda de prensa que la oficina no ha podido verificar de forma independiente la mayor parte de la información proporcionada, que está en manos de las autoridades israelíes.

"Las pruebas proporcionadas (...) si se autentican y corroboran, proporcionan una base para concluir que el personal de la UNRWA puede haber incurrido en una conducta sancionable según la legislación aplicable de la UNRWA", ha agregado.

Haq no ha detallado de qué manera o cómo estos trabajadores "podrían haber estado involucrados" y ha informado de que el informe no se publicará. "Los informes de investigación de la oficina son estrictamente confidenciales. El informe ha sido entregado directamente al secretario general y no se hará público", ha agregado.

Con respecto a los diez casos de trabajadores investigados que no han sido concluyentes por la falta de pruebas, Haq ha indicado que "a su debido tiempo se tomará las medidas adecuadas" de conformidad con los reglamentos de la UNWA.

La investigación ha contado con "visitas a Israel para conversar con funcionarios israelíes", así como "recibir y recibir información en poder de las autoridades israelíes". Igualmente, los trabajadores de la ONU han realizado viajes a Amán para los mismos motivos. De la misma forma, se han llevado a cabo "exámenes de datos", incluyendo registros de correos electrónicos.