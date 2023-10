O.Próximo.- El presidente de la Cámara insta a Biden a "dividir" el último paquete de ayuda entre Israel y Ucrania

El nuevo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, ha hecho un llamamiento al presidente del país, Joe Biden, a "dividir" entre Israel y Ucrania el último paquete de ayuda financiera, anunciado la semana pasada y valorado en 100.000 millones de dólares, algo más de 94.600 millones de euros.

Biden anunció el pasado viernes que pediría al Congreso de Estados Unidos la aprobación de un paquete de ayuda de emergencia "sin precedentes", y que prevé el envío de 14.000 millones de dólares a Israel, 61.000 millones de dólares a Ucrania, así como fondos para la seguridad fronteriza y apoyo a Taiwán.

Así, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes ha afirmado que su partido, el Partido Republicano, sigue apoyando a Ucrania en su lucha contra Rusia, si bien ha afirmado que el Congreso debería centrarse también en limitar el gasto destinado por la Casa Blanca a este fin, y dedicarlo también a cuestiones nacionales.

"No podemos permitir que (el presidente de Rusia) Vladimir Putin prevalezca en Ucrania (...) No los vamos a abandonar. Pero tenemos una responsabilidad, una responsabilidad de administración, sobre el precioso tesoro del pueblo estadounidense", ha manifestado Johnson, según recoge el portal de noticias The Hill.

Asimismo, el nuevo presidente de la Cámara --la tercera autoridad del país tras Biden y la vicepresidenta, Kamala Harris-- ha cuestionado a la Casa Blanca por no aclarar cuál es el objetivo final de la multimillonaria ayuda a Ucrania, inmerso en guerra contra Rusia tras la invasión ordenada por Putin en febrero de 2022.

Así, Johnson ha anunciado que la Cámara de Representantes propondrá el envío de otros 14.000 millones de dólares a Israel, igualando así el proyecto de Biden. "Una cosa en la que los republicanos de la Cámara están decididos es que debemos apoyar a nuestro aliado más importante en Oriente Próximo, Israel", ha dicho.

"Tenemos un profundo cuidado y nos preocupamos por todas las naciones de personas libres del mundo, pero primero tenemos que cuidar de nuestra propia casa, y eso también es parte de este delicado cálculo y decisión", ha zanjado el presidente de la Cámara de Representantes.