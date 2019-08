OPEN ARMS: El proceso de los migrantes para pedir asilo

Después de varias semanas en el mar, los 15 migrantes han llegado a un puerto seguro. Han desembarcado en el municipio de San Roque a las 8:45 de la mañana. A su llegada, se ha iniciado el proceso de acogida. Cruz Roja ha atendido a los 14 hombres y una mujer que iban a bordo del buque Audaz, se ha evaluado la salud de los migrantes, se va a proceder durante las siguientes horas a documentarlos y por último, acudirán al Centro de Estancia Temporal de Campano en Chiclana de la Frontera, donde se prevé que lleguen hoy. “El centro cuenta con habitaciones, literas, con comedor y espacios donde podrán contactar contactar con sus familiares”, explica a COPE el portavoz de Cruz Roja en Andalucía Miguel Domingo.

El objetivo de los migrantes es conseguir un asilo en España. Todos tienen el derecho a pedirlo. “El asilo es un derecho universal, cualquier persona que sienta que su vida corre peligro, que ha sufrido persecución o violación de derechos humanos puede pedir asilo”, argumenta Rosa Otero, figurante del departamento de comunicación de ACNUR.

Los que soliciten asilo tendrán que esperar un mínimo de seis meses para obtener una respuesta final sobre su futuro. Dependencias del Ministerio del Interior analizarán la situación personal de cada migrante y según sus condiciones se determinará si es posible que hagan vida en España o que regresen a su país de origen. “En estas entrevistas se ve cada caso, se ve lo que la persona manifiesta, cuál es el peligro que corre su vida, cuál es la persecución que alega sufrir y las consecuencias que podría tener para su vida en el caso de regresar a su país”, explicaba Rosa Otero.

Dos respuestas finales: quedarse en España y vivir en un centro de acogida o regresar a África, de donde vienen los 15 migrantes. Hay que tener en cuenta que el asilo no es permanente, si no que se evalúa la situación de estas personas cada cierto tiempo para analizar si su vida sigue corriendo peligro. En caso de que la situación haya mejorado en su país y el migrante asilado en España ya no tenga ningún problema para hacer vida en África será devuelto a su país de origen.