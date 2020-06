Sánchez lleva más de un mes y medio sin llamar a Casado

En el PP no se creen la mano tendida del presidente del Gobierno para llegar a acuerdos. Y a los hechos se remiten: Pedro Sánchez lleva más de un mes y medio sin llamar a Pablo Casado, y eso, que en las últimas sesiones parlamentarias ha insistido en su oferta de diálogo. Por eso los populares siguen pensando que obras son amores, y no buenas razones. Y no hay obras que avalen esas intenciones.

Hace unos días el ministro de Sanidad, Salvador Illa; y la portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, Ana Pastor, estuvieron hablando sobre el decreto de la nueva normalidad que iba a aprobar el Gobierno, pero, a la hora de la verdad, acabaron enterándose de ese texto por el Boletin Oficial del Estado. “Vamos, como siempre”, aseguran fuentes de la dirección popular que, sin embargo, apuntan que no votarán en contra del decreto en el Congreso. O se abstendrán, o lo apoyarán, y pedirán su tramitación como proyecto de ley para poder introducir a través de las enmiendas el plan B anunciado por Casado.

Y diálogo tampoco ha habido, recuerdan en Génova, con el plan de turismo, con el de automoción, con los ERTE, o con la reforma educativa. El mantra del Gobierno es “el PP crispa”; y de ahí, no los sacas, subrayan los populares que, sin embargo, dicen, no van a parar de denunciar las chapuzas que continúa haciendo el Ejecutivo: la última, añadir más de mil muertos a la estadística oficial de víctimas sin ponerse colorados... estadística que dista mucho, además de las que dan otros organismos, que sitúan el número de muertos en más de 43.000.