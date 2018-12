El ofensivo 'villancico' independentista que denigra a los españoles

"Los muñecos con farlopa se dirigen al portal, porque el Cañas y el Rivera ya no tienen material". Así comienza el villancico que el líder de los mossos por la independencia comparte en sus redes sociales.

Inés Arrimadas, Albert Rivera, Jordi Cañas, Ana Rosa Quintana, Paco Marhuenda, Carlos Herrera, Antonio Jiménez, policías del 1-O, el Rey... están en el punto de mira de "los catalanes no somos como ellos". Una canción popular que tiene poco de navideña:

"Los muñecos con farlopa se dirigen al portal, porque el Cañas y el Rivera ya no tienen material, y Arrimadas miente que miente más mala que una serpiente, y Arrimadas erre que erre más mala que JR. Navidad en que celebro que no uso el cerebro, ¡el hazmerreír de Europa los muñecos con farlopa!".

"Arre, arre, arre, bandera aguileña, el analfabetismo corre por mis venas; arre, arre, arre, que vale la pena ser facha en España y evitar la trena".

"Pero mira cómo vienen con la ley que les da brío al grito de 'a por ellos' y tres hostias te has comido, vienen y vienen las fuerzas de la paz, te sientes españolito o te va a sangrar la faz".

"Hacia Belén va una guarra rin rin, yo la violaba yo me la follé que voy en manada soy macho y olé, cargado de soberano".

"Feliz hispanidad, feliz hispanidad, feliz hispanidad que es como un ano en su totalidad".

"Los catalanes no somos como vosotros. Les deseamos #FelizNavidad a los del 155 que tanto nos odian y a un Estado fascista. Para vosotros!".

Quien firma este mensaje en Twitter es Albert Donaire: "Ciudadano de la república de Cataluña. Implicado con el país desde mi infancia. Coordinador de la sectorial de la ANC MxRC. Miembro de Òmnium Cultural. Un defensor de la lengua catalana y de las instituciones. Servidor de su pueblo".

Els catalans no som com ells. Els desitgem #BonNadal als del 155 que tant ens odien i a un estat feixista, amb aquesta cançó. Per vosaltres!



