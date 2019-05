Ocho presos exponen sus obras realizadas en la cárcel en el Museo de Artes

Ocho reclusos exponen desde hoy obras que han realizado en la prisión de Soto del Real (Madrid) en el Museo de Artes Decorativas, en las que con distintas técnicas y formatos han expresado los sentimientos de cómo concebirían su vida cotidiana en el entorno íntimo de su casa.

Se trata de la exposición "Ex-presa, ex-preso. Entre el museo y la prisión, intimidades en pausa", que estará abierta en el citado museo madrileño hasta el próximo 30 de junio y que ha sido inaugurada hoy por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, con la asistencia de dos de los reclusos que han participado en este proyecto.

Ángel Luis Ortiz ha comentado que no es habitual esta vinculación del arte con las instituciones penitenciarias y ha agradecido al equipo directivo de la prisión de Soto del Real por su especial esfuerzo al permitir estas actividades no habituales en un centro penitenciario.

Ha añadido que forman parte del cometido de reeducación y de reinserción social de las instituciones penitenciarias y tratan de conseguir que los presos salgan de las cárceles con habilidades nuevas.

Beatriz, una colombiana presa en Soto del Real, es una de las autoras que se han personado hoy al acto de inauguración en el museo, donde se expone su trabajo con cartón y pintura que refleja cómo concibe una casa y que ha titulado "Mi vida".

"Mi obra es lo que yo quiero para mí, algo sin tantas paredes, que sea claro, amplio y lo más abierto posible", ha apostillado.

Y ha comentado: "Ahora creo que soy una persona diferente, dispuesta a salir, y con esta experiencia me he dado cuenta de la artista que llevo dentro cuando pensaba que no tenía ese sentimiento".

La muestra expone ocho creaciones de seis presos y dos reclusas realizadas en los talleres del centro penitenciario de Soto del Real entre abril y julio de 2018.

En la exposición han colaborado la Asociación del Museo Nacional de Artes Decorativas, la Universidad Autónoma de Madrid y las ONG Solidarios para el Desarrollo y EnTRama Arteterapia para el bienestar.

Los títulos de las obras, realizadas con materiales de distinto tipo, son además de la mencionada "Mi vida", "El resurgir", "Florero", "Sangre, sudor y sueños", "La vida", "Libertad", "Recuerdos" y "Tú o yo".

Para que pudieran inspirarse los presos visitaron el museo antes de comenzar a realizar sus propios trabajos.