Nuevos atascos en las entradas a la sierra: cortados los accesos por la M-601

Por tercer día consecutivo se han vuelto a repetir las largas colas de vehículos a pesar de las recomendaciones de no subir a la sierra y del colapso que se vivió el fin de semana cuando tuvieron que ser evacuadas 350 personas atrapadas en Navacerrada y otras 150 tuvieron que ser asistidas por el 112 en el puerto de Cotos.

Poco después de las 9 de la mañana la Guardia Civil tuvo que cortar el acceso a la sierra por la M-601 a la altura de Cercedilla y los aparcamientos de Cotos y Navacerrada estaban ya a rebosar desde primera hora, como ha contado a COPE, Héctor, propietario de la Venta Marcelino, el único restaurante que hay en la zona que ha contado a COPE que “hay menos gente que el fin de semana pero sigue llegando gente y no viene preparada para el frío que va a hacer aquí”.

Y ese es el principal problema, dice Héctor: vehículos sin cadenas, las largas esperas al autobús de vuelta “porque desde las 10.45 que sube el último hasta las 16.30 que baja el primero no hay modo de volver en transporte público porque ahora no hay tren” y, sobre todo, que la gente no lleva la ropa adecuada para soportar las temperaturas de hasta 12 grados bajo cero que se esperan para hoy. “No son conscientes de adonde vienen ni del frío que hace”, explica Héctor.

“Las capacidades de aforo están muy reducidas y aguantar unas horas a varios grados bajo cero solo lo puedes hacer si estas mentalizado y si tienes ropa adecuada, es decir ropa térmica, de alta montaña, no una chaquetita que nos compramos para dar un paseo y la mayoría de la gente no viene equipada”, advierte Héctor que el sábado tuvo que atender a cuatro personas con principio de hipotermia y cada día se forman largas colas de gente buscando refugio en su restaurante, la única posibilidad de refugio a pie de carretera en el puerto de Cotos.

Para evitar que se repitan estas situaciones la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, ha tomado una serie de medidas. La Guardia Civil cortará el acceso a los vehículos en las carreteras cuando los aparcamientos estén completos. El Consorcio Regional de Transportes fletará autobuses especiales para garantizar el regreso de los ciudadanos que se encuentran en Cotos y Valdesquí y se coordinarán acciones con los ayuntamientos de la zona para trasladar cualquier material necesario para atender a los ciudadanos.

Además, en el intercambiador de Moncloa, se informa por megafonía de las condiciones meteorológicas en la zona de la sierra y se aconsejará a los ciudadanos que no acudan convenientemente equipados, que no suban. También se han dispuesto equipos tanto de Cruz Roja como de Agentes Forestales, Bomberos y SUMMA112, para actuar en caso necesario.

Unas medidas que se mantendrán hasta el día 10 de enero. Se recomienda además estar atento a los avisos de los servicios de Emergencias en las redes sociales ya que sigue activado el Nivel 0 del Plan de Inclemencias Invernales.