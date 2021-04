La nueva consejera de Educación de Murcia planteará una defensa "frente a los ataques de la libertad de la Ley Celaá"

La nueva consejera de Educación y Cultura del Gobierno murciano, María Isabel Campuzano, ha adelantado, a través de un comunicado emitido a través de su cuenta de Twitter, las que serán sus líneas maestras desde esta tarde, momento en que toma posesión de sus cargos en el Gobierno regional.

"Lo primero de todo es garantizar el funcionamiento de la estructura administrativa de la consejería. Estamos de cara a la finalización del curso y la preparación del siguiente y eso conlleva unos procedimientos administrativos muy complejos asignación de plazas o de profesorado, que no podemos paralizar en absoluto", ha dicho.

Buscará conformar un equipo "que sea técnico y formado por funcionarios de la propia Consejería para que todo ello se lleve de la mejor manera posible. Así que a nivel administrativo todo el mundo puede estar tranquilo porque las cosas van a seguir funcionando, como mínimo igual, y en la medida de nuestras posibilidades iremos intentando mejorarlas".

Además de emplearse "a fondo" para recuperar la presencialidad en las aulas para el curso que viene, mantendrá "la defensa de la libertad de los padres para decidir la educación de los hijos, y aquí entra no solo lo que llamamos el pin parental, sino muy especialmente la defensa que debemos organizar frente a los ataques a esta libertad que supone la ley Celaá".

"Una ley que ni cuenta con el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, ni con la comparecencia de expertos competentes en la materia, ni la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación, elaborada y tramitada en medio de una pandemia y decretada en un estado de alarma", ha añadido.

Y es que, en su opinión, "son los padres los que mejor saben que les conviene y necesitan sus hijos, y no el Estado el que por decreto determine como deben ser educados". "Debemos luchar todos unidos, porque en eso es muy poco lo que nos separa y mucho lo que tenemos que ganar", apunta.

En cuanto a Cultura, Campuzano se "en la defensa de nuestro patrimonio histórico". "Pensamos que no se le ha dado la relevancia que merece y además su puesta en valor puede ayudar a incrementar un turismo cultural muy limitado en la Región", ha aseverado.

Así, ha mostrado s preocupación en "cómo se va degradando por falta de fondos y políticas concretas de conservación, mantenimiento y disfrute de los ciudadanos de esa riqueza de la que puede presumir nuestra Región de Murcia y mostrarla al mundo. La Cultura debe estar en cada rincón de nuestra geografía y apoyaremos proyectos, por pequeños que sean, que pongan en conocimiento el patrimonio que atesoramos junto a las obras que los creadores actuales realizan".

En este sentido, ha insistido en que "la cultura no debe ser una herramienta ideológica, todo lo contrario, debe ser un canal que muestre la capacidad en la creación artística de las personas" y acusa a los sindicatos de levantarse "contra nosotros aún antes de habernos nombrado".

"No voy a entrar en polémica a través de los medios de comunicación con unas personas que en realidad no quieren discutir sobre ningún tema y que sabemos que por sistema se van a enfrentar siempre a nosotros por mera ideología, aunque estoy dispuesta a sentarme a hablar de forma civilizada con todos ellos", ha afirmado.

Campuzano deja "bien claro" que le parece "indignante que se quieran apropiar de la educación pública como si ésta fuese una propiedad de la izquierda. La enseñanza pública es de todos, y yo voy a defenderla y cuidarla porque es un pilar de nuestra Educación".

Con respecto a las ideas de Vox y su incorporación en un gobierno del Partido Popular, la nueva consejera explica que "no hay ningún problema, porque ya hemos visto como ambos partidos comparten su visión en cuanto a la Ley Celaá".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Defendemos la libertad de los padres, de cátedra, la cultura del esfuerzo, la autoridad del profesor, la importancia del conocimiento, creo que la única diferencia es que yo puedo ser más combativa y esto es algo que no creo que pueda molestar ni a uno ni a otro", apunta.

En su opinión, "poco a poco hemos visto como se adueñan, no solo de los medios de comunicación sino también de las instituciones del Estado, el Consejo del Poder Judicial, la fiscalía, la Abogacía del Estado. Van dando pasos y nosotros no podemos estar peleándonos como dos hermanos que quieren ver quien es más fuerte". Aunque ha dejado claro que no se plantea incorporarse al PP.

"Nunca había estado afiliada a ningún partido y mi experiencia en Vox no ha sido muy edificante, una cosa son las ideas que se dicen compartir y otra los aparatos, sobre todo los territoriales que no sabes a qué intereses pueden responder. Yo sigo pensando y defendiendo lo mismo que antes de entrar en Vox y después de ser expulsada de Vox. Quiero seguir luchando desde mi independencia pues he visto que hay precios que no se pueden pagar si quieres respetarte a ti mismo", ha concluido.