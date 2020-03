Torra positivo en COVID o el aplazamiento de las elecciones vascas y gallegas, entre las noticias de hoy

Tras la primera jornada en estado de alarma por el coronavirus de este domingo, España arranca hoy lunes su semana laboral ya en plena vigencia de las medidas del Ejecutivo para afrontar la crisis, que han concitado el respaldo de la mayoría de los Gobiernos autonómicos, y críticas de Cataluña y Euskadi. Mil casos nuevos elevan a 8.794 infectados en nuestro país y 297 fallecidos por coronavirus, según las últimas cifras de Sanidad. Por el momento, el gobierno ya da por hecho que el estado de alarma se extenderá más allá de 15 se días. Se trata de contener los contagios para evitar el colapso de los servicios sanitarios, tanto públicos como privados que desde hoy trabajan todos a una. Hay que quedarse en casa.

En ello ha insistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida quien ha advertido en 'Herrera en COPE' que la policía va a estar vigilante ante la posible "picaresca". Sólo ayer en Madrid, la policía municipal en Madrid interpuso casi 200 denuncias por estar paseando por la calle. La mayoría de esas sanciones fueron en Puente de Vallecas y el distrito centro. Ya se está sancionando a los que incumplen las restricciones.

TORRA Y AYUSO, POSITIVOS EN COVID

El presidente catalán se encuentra confinado en la Casa dels Canonges con tos y fiebre, tras dar positivo en coronavirus. Lo ha revelado en una comparecencia telemática, cuando ya llevaba más de 24 horas con estos síntomas.

Tot i el confinament segueixo treballant per frenar la propagació del #Coronavirus, que és la prioritat número 1 del @govern. Aquest matí m'he reunit telemàticament amb representants de tots els grups parlamentaris per mantenir-los informats de la situació pic.twitter.com/eUkk3vNMV4 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 16, 2020

Se suma también a los positivos de los políticos confirmados este lunes, el de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien a través de sus redes sociales ha confirmado la noticia. La propia Ayuso ha explicado que la pasada semana, tras dar positivo la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín, se realizó las pruebas para detectar si se había podido contagiar de coronavirus "y dieron negativas", tras lo cual continuó trabajando "con total normalidad". Este domingo, sin embargo, tras notar "los síntomas de siempre de la alergia" y acabar tosiendo en una entrevista, repitió las pruebas y esta vez sí dio positivo. "Pero me encuentro con total normalidad, y en realidad, en el 80 % de los caos quienes pasemos por el covid -que vamos a ser la mayoría- nos vamos a encontrar relativamente bien. Hay que cuidar a las personas vulnerables, que son los que tiene patologías previas y los mayores", ha dicho.

Como di negativo en la prueba del Covid, he estado trabajando sin descanso desde hace semanas y al final... Yo también doy positivo.



Seguiremos al frente de esta lucha contra el enemigo invisible... Pero aislada. ¡Vamos a por él! pic.twitter.com/VJRQpjAAl8 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 16, 2020

EL CORONAVIRUS DEJA A LOS PRESOS DEL PROCÉS SIN PERMISOS

Los líderes independentistas presos no podrán salir a trabajar ni a cuidar de sus familiares debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, con la excepción del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. El cese de actividades en el exterior para evitar la propagación del COVID-19 ha obligado a suspender las salidas entre semana que las cárceles de Lledoners, Puig de les Basses y El Catllar autorizaron a los políticos presos para trabajar, participar en tareas de voluntariado o cuidar a familiares dependientes.

CARLOS HERRERA, SOBRE PABLO IGLESIAS

La gestión de la crisis por parte de Sánchez, ha sido uno de los temas del monólogo de este lunes de Carlos Herrera. "Ver a Pedro Sánchez en televisión el sábado por la noche era un canto a la inseguridad, al gesto de artificio debidamente ensayado. Pero ahora mismo la lealtad ciudadana prefiere, quizás una interpretación muy particular la que hago, que igual no es así, pero prefiere olvidarse de eso y centrarse en lo que nos ocupa, que es en matar a este condenado bicho. En censurar la deslealtad política esperable de Torra, un poco de Urkullu, miren, a los que hay que someter, les guste o no les guste, tendrán que hacer lo que diga el Gobierno de España, que en un Estado de Alarma debe tomar todas las medidas necesarias, incluidas las económicas imprescindibles. A lo mejor el problema es Pablo Iglesias o no, pero si lo es, que lo cese".

GALICIA Y PAÍS VASCO APLAZAN LAS ELECCIONES

Después de muchas vueltas, ambas comunidades aplazan sus elecciones previstas para el 5 de abril. En el caso de las gallegas, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los principales partidos gallegos han coincidido en que las elecciones tienen que ser aplazadas a causa de la situación generada en la Comunidad por la crisis sanitaria del coronavirus.

Mismas razones que han llevado a El País Vasco a tomar la misma decisión. La situación de la pandemia del coronavirus y el estado de alerta, impiden la celebración de los comicios con las debidas garantías para la salud y el ejercicio del derecho a sufragio.

Se trata de una situación sin precedentes en España, ya que nunca se ha enfrentado a la suspensión de unas elecciones ya convocadas, algo que tampoco prevé la legislación. En todo caso, el Gobierno Vasco ha estado analizando cómo sería posible encajar jurídicamente un aplazamiento de los comicios.