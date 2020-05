El PP sube y pisa los talones al PSOE en las encuestas y otras noticias del lunes

Este lunes la mitad de los españoles estrenan la fase 1 de la desescalada, pueden ir a segundas residencias en la misma provincia, asistir a reuniones de hasta diez personas y abrir comercios de menos de 400 metros sin cita previa. Sin embargo, uno de cada dos españoles tendrá que esperar un poco más para poder vivir el deseado reencuentro.

MADRID SOLICITARÁ HOY MISMO PASAR A LA FASE 1

Es el caso de Madrid que no obstante ha anunciado que solicitará de nuevo este mismo lunes pasar a la fase 1 de la desescalada. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero considera que se cumplen los requisitos "con todas las garantías" y ha pedido al Ministerio que confíe en las regiones, porque quienes han llevado el peso asistencial de esta crisis sanitaria no van a tomar decisiones "en contra de la salud de los ciudadanos". LEER MÁS

Entretanto, en Andalucía, Sevilla ha pasado de fase pero no así Málaga o Granada, algo que ha sorprendio al gobierno andaluz de PP y Cs. También desde la Generalitat valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig se han pedido explicaciones a Sanidad por solo avalar el cambio de fase de 10 de sus 24 áreas sanitarias. Puig no entiende los criterios y reclama una explicación, algo que en Moncloa, según ha podido saber la Cadena COPE, no ha sentado nada bien.

La Generalitat Valenciana alzaba la voz esta misma mañana en 'Herrera en COPE' contra lo que considera una decisión en base a criterios arbitrarios. Puig pedía "criterios claros y objetivos" y saber "claramente cuáles son los parámetros para poderlos cumplir y para que los ciudadanos sepan a qué atenerse", afirmaba. LEER MÁS

Audio

HERRERA: "ES IMPRESENTABLE QUE SÁNCHEZ SE NIEGUE A DAR EL NOMBRE DE LOS EXPERTOS"

En este sentido, Carlos Herrera ha vuelto a preguntar este lunes por la identidad de los expertos de Sanidad que evalúan la información remitida por las comunidades autónomas. "Si se desconoce a los técnicos que toman las decisiones, si no se ofrecen a las comunidades autónomas criterios objetivos, las decisiones parecen discrecionales y arbitrarias".

"Cualquier comité de expertos en el universo mundo es público y transparente. Los únicos expertos clandestinos son los que asesoran al Gobierno. Seguramente son funcionarios del Ministerio y por eso no se dan los nombres. Un experto no es un funcionario del ministerio por muy cualificado que pueda estar. Un experto es alguien ajeno a la administración con méritos fuera de toda duda, con autoridad indiscutible en la materia de la que trata", ha criticado el comunicador. LEER MÁS

Audio

EL PP REGISTRA UNA PETICIÓN PARA QUE SÁNCHEZ DESVELE LA IDENTIDAD DE LOS EXPERTOS

Precisamente, el Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una petición de datos para que el Gobierno desvele la identidad y el currículum vitae de esos expertos para decidir si pasan de fase en el marco de la desescalada por la pandemia de coronavirus. En un comunicado, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha explicado que insisten "en la vía parlamentaria para reclamar al Gobierno, a través de una solicitud de datos en el Congreso, que cumpla la ley y desvele la identidad de los expertos a cargo de las fases del desconfinamiento". LEER MÁS

VUELCO ELECTORAL; CASADO PISA LOS TALONES A SÁNCHEZ

En medio de la crisis del Covid, el diario ABC publica este lunes una encuesta realizada por GAD3 que sitúa al PP a solo cinco escaños de superar al PSOE

En la encuesta se observa un importante cambio electoral tras las ocho semanas de estado de alarma: el centro-derecha se impondría con claridad a la izquierda, con un Pablo Casado que captaría votos del PSOE, de Ciudadanos y también de Vox. Esta subida situaría a los populares con 115 escaños, a solo cinco del Partido Socialista que seguiría siendo la fuerza más votada. LEER MÁS

EL DIRECTOR DE WASHINGTON POST, EN COPE: "UN GOBIERNO DEBE RENDIR CUENTAS"

En su monólogo de hoy en 'Herrera en COPE' reconoce que "el principal problema que tiene este Gobierno en la situación actual es la profunda desconfianza que inspira por los graves errrores que cometió en los primeros días de la pandemia". En su opinión, el ejecutivo de Sánchez "se mueve a bandazos entre la incompetencia, la soberbia y el sectarismo". Desconfianza, señana "por la opacidad. Todo es secreto, todo es misterioso, todo es reservado y las decenas, interminables ruedas de prensa, no contesta nada. Ninguna pregunta comprometida con claridad. Todas las respuestas son de Judini, maniobras de escapismo. Cerrojazo informativo disfrazado de comparecencias irrelevantes, engañosas. Es absoluto.

En el programa, el director de "The Washington Post", Marty Baron, una de las referencias del periodismo mundial ha conversado con Carlos Herrera y ha recordado que no sería la primera vez que líderes de algunos países han aumentado su poder para “acabar con la disidencia o acallar cualquier forma de crítica” y advierte de que afrontamos un “gran peligro si esos gobiernos tiene éxito porque se pondrán en riesgo las libertades de las que disfruta el público y quizás será imposible recuperarlas”.LEER MÁS