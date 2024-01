Nieto lamenta "las listas de espera más altas de la historia" en sanidad mientras "se dan 1.780 millones a la privada"

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha lamentado este miércoles las "formidables dificultades que atraviesa en Servicio Andaluz de Salud (SAS) con "las listas de espera más altas de su historia", mientras "que desde 2019 el PP en la Junta ha entregado a la sanidad privada 1.780 euros", toda vez que ha incidido en el "bloqueo" de la Atención Primaria con "listas de espera" para acceder "a la lista de espera oficial".

Así lo ha manifestado Nieto en una rueda de prensa en la puerta del centro de salud de El Molino de la Vega de Huelva, uno de los "más afectados por las listas de espera", donde ha explicado que esas listas suponen "uno de los problemas más graves que tenemos" porque "ese bloqueo de la Atención Primaria es el que ocasiona una sobrecarga luego en los servicios de urgencia o unos diagnósticos tardíos que a veces complican la recuperación de los pacientes en atención a sus dolencias que de haber sido atendida de una manera anterior en el tiempo hubieran resultado más rápidas de restablecerse para las personas que las padecían o de menor gravedad".

La parlamentaria ha criticado que "cada vez que se ha anunciado un plan de choque con un concierto con una clínica privada para pruebas diagnósticas, para intervenciones quirúrgicas, para atención de especialistas, se ha dicho que era para reducir las listas de espera", pero "la realidad es que el debilitamiento progresivo del Servicio Andaluz de Salud está provocando un deterioro de la calidad asistencial y un incremento importante de las listas de esperas", al tiempo que ha reprochado al Gobierno andaluz que "ocultara" estas listas.

En este punto, ha manifestado que hay "una cantidad muy preocupante de personas" que "tienen que hacer una lista de espera para luego poder acceder a la lista de espera que finalmente te lleva a que te vea tu médico de familia", algo de "lo que no se habla porque no hay datos" pero esto "tiene mucho que ver con la situación que atraviesa la Atención Primaria".

"Cuando cualquier persona necesita que le vea a su médico de familia y va a pedir cita y se encuentra la agenda cerrada y que no puede, por tanto, solicitar verle y no se contabiliza en ningún sitio como persona que está esperando ser atendida porque la lista se cuenta desde que tienen la cita hasta que efectivamente te vea el médico", ha subrayado.

Nieto ha señalado que "ha habido otras decisiones que ha tomado el gobierno del Partido Popular que han agudizado este problema, que se está cebando con la atención primaria pero que también se deja sentir en la hospitalaria" y ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "reflexione" por los motivos de "la pérdida de profesionales sanitarios en Andalucía", poniendo como ejemplo que en Huelva "se han marchado 50 médicos --algunos de ellos pediatras-- en los últimos cuatro años buscando unas condiciones laborales y retributivas mejores".

"Si fuese cierto que el Partido Popular tiene el interés que pregona sobre la importancia que tiene de SAS estaría poniendo sobre la mesa condiciones laborales y retributivas que retuvieran a nuestro personal sanitario y que lo hicieran atractivo al que ya tenemos para quedarse y al que no está para incorporarse a él. Pero la estrategia que tiene la derecha y que tiene Moreno no es una casualidad, es una estrategia calculada de fortalecimiento de la sanidad privada que es donde están los miles de millones de euros que hacen falta para reforzar todas las categorías del Servicio Andaluz de Salud", ha enfatizado.

A este respecto, ha apuntado que "no hay que ser especialmente avispado para ver que percutir en ese camino es equivocado y que esa obcecación del Partido Popular no responde a una conciencia de necesidad de mejorar el SAS y garantizar nuestra atención sanitaria con unos estándares de calidad y de mejorar a la plantilla que nos atiende", porque "evidentemente de ser así no seguiría tomando esta decisión que le lleva al sitio justo contrario y donde sí está llevando es a un fortalecimiento de la sanidad privada".

Según la parlamentaria la "estrategia del PP en la Junta" lleva a "un incremento del aseguramiento privado y del margen de beneficio de estas empresas en Andalucía que se están poniendo las botas a costa de la salud de la población".

HUELVA, "EJEMPLO DEL DEBILITAMIENTO"

La parlamentaria de Por Andalucía ha explicado que en Huelva "tenemos un ejemplo claro de cómo el debilitamiento progresivo del Servicio Andaluz de Salud está provocando un deterioro de la calidad asistencial y un incremento tan importante de las listas de esperas" ya que "en esta provincia, de las personas que están esperando intervenciones quirúrgicas, que estaban en el entorno de las 15.000 personas", en la lista "oculta por la Junta" se reflejaba que "había 5.000 más que un año antes. Es decir, las listas están creciendo de una manera formidable".

Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha lamentado que, "si es verdad que los problemas en la sanidad se repiten en toda Andalucía, en Huelva es bastante grave" y "no solamente por la situación de la atención primaria, que es escandalosa" o "por las largas listas de espera" sino "también por la falta de infraestructura hospitalaria que sufrimos en la provincia de Huelva".

"Hay que recordar que Huelva es la única provincia de Andalucía que no cuenta con ningún chare abierto y que no cuenta con un hospital materno infantil para la provincia. Esto además de un agravio comparativo con el resto de provincias y da lugar al déficit sanitario que sufren nuestros niños y las mujeres, que ven como, en caso de problemas, en muchas ocasiones se tienen que trasladar al hospital más cercano a Sevilla para ser tratados", ha concluido.