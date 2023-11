Nieto afirma que la "Ley de Independencia" es "un disparate" que "vulnera la seguridad jurídica"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha afirmado este jueves en Córdoba que la "Ley de Independencia" para Cataluña que ha pactado el presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, con los partidos independentistas catalanes, a cambio de su investidura, es "un disparate" que "vulnera la seguridad jurídica".

En este sentido y en rueda de prensa, Nieto ha destacado que, mientras el Gobierno andaluz del PP apuesta por la "transparencia", el Gobierno de España hace "todo lo contrario en la negociación" que tiene abierta "con el independentismo radical de Cataluña", y le parece que "la posible Ley de Independencia" de dicha comunidad autónoma, como entiende que opinan también "la inmensa mayoría de los españoles", es "un auténtico disparate" y "una tomadura de pelo".

De igual forma, Nieto ha considerado que sería "una vulneración de la seguridad jurídica", y también le parece que es "la manera más lamentable de poner el interés general al servicio del interés particular de una persona que quiere mantenerse en el Gobierno a toda costa, y que además no quiere arriesgarse a convocar unas nuevas elecciones".

"Creo que es lamentable --ha proseguido-- que tengamos que estar especulando sobre qué hay en esa norma, especulando sobre una norma que, si es verdad lo que se ha publicado, va a eliminar cualquier rastro de delitos, no sólo de quienes utilizaron dinero público en beneficio de una causa política, no sólo de los que falsificaron documentos públicos, no sólo de los que vulneraron la Constitución, sino también de aquellos que tuvieron actuaciones que se han calificado como terroristas, y parece que ahora también va a desaparecer ese delito, por arte de magia, con esta ley lamentable que Pedro Sánchez parece que está urdiendo a espaldas de la sociedad española".